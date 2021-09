Die Hard 4 - Retour en enfer sur W9 : Len Wiseman avait réalisé un court-métrage Die Hard au lycée

Même si « Die Hard 4 » n'est pas forcément l'opus le plus apprécié de la franchise, c'est un véritable rêve de gosse qui s'est concrétisé pour le réalisateur Len Wiseman. Ce dernier était tellement fan de la saga qu'il a réalisé un court-métrage "Die Hard" pendant ses années au lycée.

Die Hard : l'une des sagas d'action les plus emblématiques

Le tout premier film, Piège de Cristal, sort en 1988. À l'époque, Bruce Willis est encore inconnu du grand public. Mais le film de John McTiernan, qui avait alors rapporté plus de 141 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 28 millions), offre au comédien une renommée mondiale. Piège de Cristal devient rapidement un film culte ce qui pousse la 20th Century Fox à produire de nombreuses suites. Ainsi, 5 autres films Die Hard vont voir le jour. Le dernier en date, Die Hard : Belle journée pour mourir, est sorti en 2013 sous la direction de John Moore. Mais l'échec critique de cet ultime opus a enterré la production d'un sixième film.

John McClane (Bruce Willis) - Die Hard 4 - Retour en Enfer ©20th Century Fox

Die Hard 4 – Retour en Enfer est lui un épisode relativement apprécié par les fans de la licence. Sorti en 2007, soit plus de dix ans après le troisième film, le long-métrage, réalisé par Len Wiseman, rapporte plus de 338 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 110 millions). Surtout, le film modernise la mythologie de John McClane, en confrontant ce policier d'un autre temps à une menace technologique qui le dépasse totalement.

Len Wiseman : un énorme fan de John McClane

Le film doit sa réussite à l'implication de son réalisateur. En effet, Len Wiseman n'a jamais caché son intérêt débordant pour la franchise de John McClane. Len Wiseman, à qui l'on doit notamment les deux premiers Underworld, le remake de Total Recall ou encore des épisodes de Lucifer, The Gifted et Swamp Thing, est un peu le Jake Peralta des réalisateurs, et se considère comme un énorme fan du premier film.

Die Hard 4 - Retour en Enfer ©20th Century Fox

C'est grâce à ce respect pour la licence que le metteur en scène a décidé de réaliser un film extrêmement réaliste. Aucun décor n'a été généré à l'ordinateur et toutes les cascades ont été réalisées sans trucage. Durant toute la production du film, Len Wiseman s'est basé sur le ton et l'approche de Piège de Cristal. À vrai dire, le cinéaste est tellement fan de l’œuvre de John McTiernan, que lorsqu'il était encore étudiant, il a réalisé un court-métrage Die Hard avec ses amis du lycée. On espère pouvoir découvrir un jour ce document qui devait certainement être une proposition unique en son genre...