Dirty Dancing dimanche 10 mai sur TF1 : ce que vous ne saviez pas sur la scène du lac

"Dirty Dancing" sera à l'affiche de TF1 ce dimanche 10 mai. Une belle occasion de redécouvrir un classique du cinéma américain. Profitez-en aussi pour découvrir ce qui vous a sûrement échappé pendant le film...

Avec un petit budget et des acteurs à l'époque très méconnus, le succès de Dirty Dancing n’était pas gagné. Cependant l'histoire d’amour et de danse entre Bébé et Johnny Castle est aujourd'hui devenue incontournable et certaines scènes sont devenues cultes. Grâce à ce film, Jennifer Grey et Patrick Swayze ont vite acquis le statut de star.

Une des marques d'un film culte est souvent quand on peut découvrir des choses à son sujet même des années après sa sortie. Dans le cas de Dirty Dancing, ça fait 33 ans que le film est sorti et on peut toujours découvrir des choses qui nous font apprécier le film un peu plus.

Un tournage éprouvant

Dirty Dancing a sûrement donné envie à beaucoup de gens de partir en vacances ; les cabanes dans les bois, un lac immense… les décors du film étaient très attrayants. Ce qu'il faut savoir c'est qu’en réalité les conditions pour le tourner étaient loin d’être idéales. Une des scènes cultes du film montre Johnny Castle et Bébé en train de répéter leur chorégraphie dans un lac. Cette scène qui peut paraître drôle à l'écran était en réalité très difficile à tourner car le lac était gelé ! On ne peut même pas voir les visages des acteurs en gros plan dans cette scène car leurs lèvres étaient devenues bleues à cause du froid.

Un autre détail intéressant est que Dirty Dancing est censé se passer en été mais le tournage a eu lieu en octobre. Ce qui veut dire que les décors ont aussi subi des changements : les arbres dans la forêt étaient quant à eux colorés en vert avec de la peinture en aérosol afin de donner l'impression d'être en été même si on pouvait toujours apercevoir certaines feuilles tomber des arbres.

À vous de décider si avec ces détails, le charme du film en prend un coup ou pas !

Rendez-vous sur TF1 dimanche 10 mai pour (re)découvrir Dirty Dancing.