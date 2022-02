Divergente 2 - L'Insurrection : découvrez l'exploit de Jai Courtney pendant le tournage du film

Après le succès du premier film, avec plus de 288 millions de dollars de recettes au box-office, Lionsgate a décidé de produire une suite : « Divergente 2 : L'Insurrection », sortie en 2015. Saviez-vous que la plupart des comédiens ont fait leurs cascades eux-mêmes, et que Jai Courtney a impressionné toute l'équipe ?

Divergente 2 : le retour de Tris

Après le succès du premier film sorti en 2014, Lionsgate s'est lancé dans une suite. Un deuxième film mis en scène par Robert Schwentke, qui ramène une grande partie du casting original composé de Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Miles Teller, Kate Winslet ou encore Jai Courtney. Toujours basé sur les romans de Veronica Roth, cette suite s'avère beaucoup plus sombre que l'original. Robert Schwentke a pris quelques libertés par rapport au roman et a offert une suite encore plus intense que le premier film, saluée par les fans de la première heure. Côté box-office, ce deuxième opus a rapporté un peu plus que le premier chapitre avec plus de 297 millions de dollars de recettes (pour un budget de 110 millions).

Divergente 2 : L'Insurrection ©Lionsgate

Dans cette suite, Tris a mis au jour un complot mené par la faction dominante : les Érudits. À la recherche d'alliés, Tris et Quatre sont désormais traqués par les autorités. Jeanine (Kate Winslet) impose la loi martiale pour anéantir les Divergents. Un synopsis davantage axé sur l'action qui propose ainsi quelques cascades impressionnantes.

Jai Courtney : un athlète impressionnant

Dans ce deuxième volet, les scènes d'action s'enchaînent à une vitesse folle. Même si des cascadeurs ont évidemment été engagés, les membres du casting ont tenu à faire leurs cascades eux-mêmes comme l'expliquait Theo James en interview pour Today :

On a fait beaucoup de nos propres cascades.

Shailene Woodley s'est elle aussi prêtée au jeu et a réalisé elle-même la plupart de ses cascades. Elle aurait même aimé en faire davantage :

J'ai souvent envie de faire beaucoup de cascades mais les assurances ne veulent pas toujours.

Divergente 2 : L'Insurrection ©Lionsgate

Mais le véritable athlète dans cette histoire, c'est le comédien Jai Courtney. Ce dernier, qui joue le rôle d'Eric, le leader des Audacieux, a impressionné toute l'équipe grâce à ses capacités physiques impressionnantes. Il a surtout bluffé tout le monde avec sa rapidité incroyable. C'est notamment dans une scène au début du film que le comédien, qui a fait toutes ses cascades lui-même, l'a démontré.

Dans celle-ci, Eric et les Audacieux poursuivent Tris, Quatre et Caleb après les avoir débusqués chez les Fraternels. Le coordinateur des cascades, Darrin Prescott, raconte que Jai Courtney a distancé tous les dispositifs habituellement mis en place pour filmer ce genre de séquence. Que ce soit les cameramen ou les voitures électriques, Jai Courtney allait beaucoup trop vite ! Il a alors été obligé de ralentir, comme le raconte Darrin Prescott :

Jai a distancé tous les dispositifs que nous utilisons pour filmer les acteurs en train de courir ! Nous avons essayé de le faire suivre par des cameramen, par des véhicules électriques et par un drone volant, mais il a fallu qu’on lui dise de réduire sa vitesse pour permettre à la caméra de le suivre ! Il est extrêmement rapide.

Jai Courtney a tellement fait d'efforts physiques pendant cette séquence qu'il a d'ailleurs craqué plusieurs pantalons. Il faut dire que Jai Courtney a toujours été habitué aux rôles physiques, que ce soit dans Terminator : Genisys, Jack Reacher ou dans Die Hard : Belle journée pour mourir.