Divergente : comment Kate Winslet a géré sa grossesse pendant le tournage ?

En 2014, le cinéaste Neil Burger lance une nouvelle saga de science-fiction avec le premier opus de "Divergente". Pour ce film porté par Shailene Woodley et Theo James, la production a dû faire face à un problème inattendu : la grossesse de Kate Winslet.

Divergente : la nouvelle saga teenager à succès

Après Twilight et Hunger Games, Hollywood décide de se lancer dans la production d'une nouvelle saga de science-fiction à destination de la jeunesse avec Divergente. Ainsi, en 2014, le metteur en scène Neil Burger (Limitless) est choisi pour réaliser ce premier volet de la saga Divergente.

Divergente ©Lionsgate

Adapté des romans de Veronica Roth, dont le premier tome est publié en 2011, le long-métrage réunit un casting impressionnant notamment composé de Shailene Woodley, Theo James, Zoë Kravitz, Miles Teller, Jai Courtney, Ray Stevenson, Ansel Elgort ou encore Kate Winslet. Même si les critiques sont restées assez mitigées, le film s'est avéré être un succès au box-office avec plus de 288 millions de dollars de recettes pour un budget de 85 millions. Par la suite, deux autres films de la franchise réalisés par Robert Schwentke sont sortis respectivement en 2015 et 2016.

Comment Kate Winslet a géré sa grossesse ?

Dans la saga Divergente, Kate Winslet est Jeanine Matthews, la leader froide et calculatrice d'une société découpée en cinq fractions. Antagoniste principale de la licence, elle est une figure centrale du récit. Et comme d'habitude, la comédienne assure le spectacle avec énormément de professionnalisme. Pourtant, ce n'était pas son tournage le plus simple puisque Kate Winslet était enceinte de cinq mois. Et si son ventre rond est invisible à l'écran, c'est grâce à la créativité de Neil Burger pour cacher sa grossesse dans le film. Cité par Premiere, le réalisateur a expliqué à ce sujet :

Nous avons dû être très stratégique dans la façon dont nous la filmions. Elle a toujours dans les mains un dossier ou un Ipad qui était une sorte de protection pour cacher son ventre.

Divergente ©Lionsgate

Evidemment, Kate Winslet avait également une doublure pour assurer ses scènes d'action. Pourtant, au départ, la comédienne voulait faire elle-même ses cascades. C'est en tout cas ce qu'a révélé l'écrivaine Veronica Roth au site People :

C'est drôle parce qu'elle était enceinte pendant le tournage. Mais elle voulait faire toutes ses cascades. Elle en a fait deux. Elle a fait très attention, mais Neil Burger a fini par dire : "OK, ça me stresse trop. Tu ne fais plus de cascade !"

Neil Burger a ajouté :

Elle voulait continuer à faire les scènes de bagarres et d'action. C'est une actrice très impliquée, et une maman très dévouée aussi. Elle se donne à fond, mais il faut juste la stopper.

Une preuve, une fois de plus, de la volonté sans faille de la comédienne envers son travail. Kate Winslet a accouché de son troisième enfant en décembre 2013. Un petit garçon prénommé Bear.