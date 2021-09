Don't Look Up : Leonardo DiCaprio veut sauver le monde dans le trailer

Netflix vient de montrer un premier aperçu de "Don't Look Up", une comédie sur fond de fin du monde avec un casting de fou dans lequel on retrouve Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep, Cate Blanchett ou encore Ariana Grande.

Don't Look Up : Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence en tournée pour sauver le monde Plus personne ne s'étonne de voir des grandes stars tourner dans des productions destinées au petit écran. L'écosystème de la production a été chamboulé avec l'arrivée des plateformes. On voit régulièrement des personnalités importantes s'impliquer dans des projets pilotés par des services de streaming. Netflix se fait toujours un malin plaisir d'attirer des beaux noms, pour se forger une crédibilité. Que ce soit devant ou derrière la caméra, tout est mis en œuvre pour collaborer avec des cadors. La firme américaine a déjà de belles prises dans son catalogue et elle compte bientôt sortir Don't Look up. Le nouveau long-métrage réalisé par Adam McKay dispose d'un casting XXL comme on en voit rarement. En tête d'affiche, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence incarnent deux astronautes qui se lancent dans une tournée mondiale pour sensibiliser les gouvernements au sujet d'un dangereux astéroïde qui compte s'approcher de notre planète. Si une collision se passe, c'est la fin de notre espèce qui aura lieu. Don't Look Up ©Netflix Une proposition étonnante Malgré son postulat de film catastrophe, le ton se veut tourné vers l'humour. En plus des deux acteurs principaux, on pourra également voir en action Meryl Streep, Cate Blanchett, Rob Morgan, Ariana Grande, Timothée Chalamet, Kid Cudi, Jonah Hill, Himesh Patel, Matthew Perry et le Français Tomer Sisley. Le film dispose d'un sacré potentiel pour être un carton et même, plus que ça, pour figurer dans un grand événement comme les Oscars. La sortie doit justement avoir lieu avant la fin de l'année 2021, ce qui permet d'être éligible pour la prochaine édition. Netflix vient de lancer la promotion avec une première bande-annonce. Comme dit précédemment, cette histoire de catastrophe n'a absolument pas l'air spectaculaire dans cet aperçu, car elle mise sur la comédie. Le casting de luxe prend encore plus de sens pour exploiter le talent des acteurs au travers d'échanges savoureux. On remarque forcément Leonardo DiCaprio qui a l'air excellent. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'il a déjà prouvé qu'il savait être un excellent atout comique. Don't Look up arrive sur Netflix le 24 décembre prochain.