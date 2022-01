Drame en haute mer sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm avec Barbara Schulz et Arié Elmaleh ?

Ce 12 janvier sur France 2 les téléspectateurs retrouveront Arié Elmaleh et Barbara Schulz dans "Drame en haute mer". Il s'agit d'un polar marin qui traite du mystérieux naufrage d'un chalutier. Inspiré d'une histoire vraie, le téléfilm évoque ce terrible drame humain et les difficultés de l'enquête.

Drame en haute mer : de quoi ça parle ?

France 2 présente ce 12 janvier un téléfilm inédit Drame en haute mer, basé sur la terrible histoire du Bugaled Breizh ("Enfants de Bretagne" en breton) qui est un sujet encore très sensible pour certains Bretons. En effet, en janvier 2004 un chalutier de Loctudy a coulé subitement, causant la mort de ses cinq marins. Cette terrible histoire a marqué les esprits car une enquête a été menée et de nombreuses thèses ont été faites afin de trouver ce qui avait bien pu arriver à ce bateau. Malheureusement, aucune explication officielle n'a pu être apportée...

Drame en haute mer ©FTV - SAMA PRODUCTIONS

Le scénario de Drame en haute mer est inspiré de cet événement. On suit le capitaine Lenormand, son fils et trois autres membres d’équipage qui sont en pleine mer à bord du chalutier Le Dolmen lorsque subitement le bateau coule, tiré vers le fond. Lorsqu’elle apprend la nouvelle du naufrage, Nolwenn Lenormand est convaincue qu’un sous-marin en manœuvre en est responsable. Elle décide de mener elle-même l’enquête pour que l’affaire ne soit pas classée sans suite. De son côté, Gilles Pezenec, le gendarme chargé de mener les investigations, voit les choses se compliquer rapidement quand on découvre à bord un sixième corps, inconnu de tous, qui a été assassiné.

Une mystérieuse enquête

C'est la réalisatrice Adeline Darraux qui a pris en charge ce projet, d'origine bretonne et très touchée par ce sujet, elle a choisi Arié Elmaleh (La Stagiaire) et Barbara Schulz (Gloria, Le Remplaçant) pour incarner le tandem de policier. Couple à la ville, ils s'étaient déjà donné la réplique dans Le Mystère du lac et Nadia. Ces enquêteurs atypiques donnent une autre dimension à cette histoire, ainsi la fiction se démarque largement des autres programmes policier habituellement diffusés sur France 2. L'accent est mis sur le drame humain et les conséquences de cette tragédie sur les proches des victimes.

Drame en haute mer ©FTV - SAMA PRODUCTIONS

On retrouve également la comédienne Virginie Hocq qui sort de sa zone de confort en incarnant un personnage dramatique. Le casting est complété par François Loriquet (Un village Français), Stephan Wojtowicz, mais également Emeline Faure et Louis Duneton (Plus belle la vie) vu tous les deux récemment dans La Faute à Rousseau.

Drame en haute mer est actuellement disponible sur la plateforme Salto et sera diffusé ce mercredi 12 janvier sur France 2.