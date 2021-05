Edmond sur France 2 : quel classique du cinéma britannique a inspiré ce film ?

Trois ans après avoir connu le succès avec sa pièce de théâtre intitulée "Edmond", Alexis Michalik décide en 2019 de l’adapter lui-même sur grand écran. Cette idée n’est toutefois pas nouvelle pour le réalisateur-dramaturge, car il souhaitait le faire depuis vingt ans, après avoir vu un célèbre long-métrage britannique qui l’avait bouleversé.

Edmond : la pièce d’une pièce

Cyrano de Bergerac est l’une des pièces de théâtre les plus populaires au monde. Elle a influencé de nombreuses œuvres jusqu’à aujourd’hui, dont Edmond. À l'origine, cette œuvre est une pièce de théâtre écrite par Alexis Michalik en 2016. Son succès populaire et ses cinq Molières récoltés en 2017 ont permis au dramaturge d’obtenir assez de budget pour financer la propre adaptation cinématographique de son œuvre théâtrale.

Edmond relate donc les coulisses de la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac. On suit ainsi le jeune Edmond Rostand qui est en panne d’inspiration depuis deux ans, jusqu’à sa rencontre avec le célèbre acteur des planches Constant Coquelin. Il décide de lui proposer un rôle pour sa nouvelle œuvre nommée Cyrano de Bergerac. Problème : la pièce n’est même pas écrite. En dépit de ses problèmes personnels et de la pression de son entourage professionnel, Edmond écrit LA pièce qui changera sa carrière.

Edmond ©France 2 Cinéma

Regroupant à la distribution Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Clémentine Célarié, Dominique Pinon et Simon Abkarian, le film a obtenu deux nominations aux Césars.

Une inspiration venue de Londres

L’histoire d’Edmond Rostand et de Cyrano de Bergerac semble ironiquement faire écho à celle d’Alexis Michalik pour Edmond. En effet, le metteur en scène souhaitait initialement faire de son œuvre un film. Malheureusement, le projet patina, faute d’argent et de producteurs intéressés. Le déclic arriva alors en 1999 lorsque durant son séjour à Londres, il découvrit Shakespeare in Love.

Le film réalisé par John Madden raconte lui-même la création d’un chef d’œuvre des planches puisqu’on y voit l'élaboration par William Shakespeare de sa tragédie Roméo et Juliette. Il a obtenu un important succès commercial et a été nommé à treize reprises aux Oscars (pour sept récompenses acquises) ! Le long-métrage fait surtout écho à la propre œuvre de Michalik, et lui donna alors l'idée de transformer son scénario de film en pièce de théâtre. On connaît la suite…