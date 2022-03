Elle m'a sauvée : c'est quoi ce téléfilm sur les violences conjugales basé sur de terribles faits réels ?

M6 consacre une soirée spéciale à la lutte contre les violences conjugales ce mardi 29 mars. La chaîne diffuse en première partie le téléfilm choc "Elle m'a sauvée", basé sur les histoires de Julie Douib et Laura Rapp.

Elle m'a sauvée : une fiction sur le féminicide de Julie Douib

Ce mardi 29 mars, M6 organise une soirée spéciale pour sensibiliser et lutter contre les violences conjugales. Elle débutera par la diffusion du téléfilm Elle m'a sauvée, suivi du documentaire Laura : au nom des femmes. Basé sur de terribles faits réels, le long-métrage de Ionut Teianu met en parallèle les destins de Julie Douib et Laura Rapp, respectivement incarnées par Laura Sepul et Juliette Roudet.

Laura Rapp (Juliette Roudet) - Elle m'a sauvée ©M6

Le 3 mars 2019, Julie Douib est abattue à son domicile de L'Île-Rousse, en Corse. Cette femme de 34 ans avait déposé six plaintes contre son ex-compagnon, Bruno Garcia-Cruciani. Victime de violences pendant douze ans, elle avait réussi à mettre un terme à leur relation mais la situation ne s'était pas apaisée. Julie Douib avait fait part de sa peur de voir son ex la tuer à plusieurs proches, à commencer par sa voisine qui l'a retrouvée gisant dans son sang sur son balcon. Après avoir tiré sur la mère de ses deux garçons, Bruno Garcia-Cruciani s'est rendu aux autorités. En juin 2021, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de 22 ans de sûreté.

Ce féminicide, le trentième de 2019, provoque un retentissement médiatique sans précédent. L'affaire tragique entraîne notamment l'organisation du Grenelle national des violences conjugales, qui se tient la même année. Parmi les mesures prises au cours de ces discussions figurent par exemple une formation renforcée des policiers et gendarmes, ainsi que la possibilité de porter plainte depuis une structure hospitalière.

Un téléfilm qui a "bouleversé" Laura Rapp

Elle m'a sauvée raconte aussi le parcours de Laura Rapp. Après avoir été étranglée par son compagnon devant leur fille en bas âge en avril 2018, elle réussit à déposer plainte. Après un an de détention, son ex est libéré dans l'attente de son procès, sans bracelet électronique. Se sentant abandonnée par la justice, elle décide de raconter son calvaire sur Twitter. Sur le réseau social, Laura Rapp trouve le soutien nécessaire pour s'extirper des griffes de son bourreau qui continue de la traquer, les médias reprenant son appel à l'aide. En 2021, elle relate son combat dans l'ouvrage Tweeter ou mourir.

Nathalie Tomasini (Lio) - Elle m'a sauvée ©M6

Également porté par Clément Manuel, Lio et Delphine Bibet, Elle m'a sauvée a pour objectif de favoriser les témoignages. Interrogé par RTL à l'occasion de la diffusion du téléfilm, Lucien Douib, père de Julie Douib, déclare à ce sujet :

Dès la première insulte ou gifle, on doit dénoncer et se sauver. Ces hommes sont irrécupérables, Julie avait voulu nous protéger en ne disant rien. N'ayez pas peur de crier, de le dire pour que l'on vous aide.

Citée par 20 Minutes, Laura Rapp assure que le long-métrage est fidèle à la réalité, et réussit à retranscrire l'emprise, le manque de soutien et le sentiment de culpabilité ressentis par les victimes :

J’appréhendais un peu, mais ce film m’a bouleversée. La performance de Juliette est exceptionnelle et retranscrit une bonne partie de mon histoire… Tout ceci est très fidèle.

Lors d'un point presse, elle ajoute, dans des propos repris par Allociné :

Le plus important pour moi, c’est que ce film puisse sauver au moins un vie.

Des spectateurs profondément touchés

À la suite d'une projection du téléfilm à l'Assemblée-Nationale en février dernier, le public fait part de son émotion auprès du Parisien. Une ancienne victime de violences conjugales assure alors :

Je suis stupéfaite : j’ai eu l’impression d’être dans ce téléfilm. Il fait ressortir tous les travers. Je pense qu’il peut avoir un impact.

Une autre spectatrice affirme :