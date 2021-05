En eaux troubles sur TMC : découvrez les multiples hommages aux Dents de la mer

Un requin préhistorique trouve Jason Statham sur sa route dans "En eaux troubles", un blockbuster estival qui verse dans le grand spectacle, à l'opposé de la subtilité et de la maestria du film de Steven Spielberg "Les dents de la mer". Pour autant, le film se permet plusieurs hommages à ce grand classique.

Jason Statham vs un gros requin

En eaux troubles, sorti en plein été 2018 dans nos salles, confronte une des grandes stars du cinéma d'action actuel, Jason Statham, à un adversaire inhabituel : un requin. Un rôle un peu différent pour l'acteur, mais pour lequel il était presque destiné. Dans les années 90, il a participé aux Jeux du Commonwealth (un événement multi-sportif) en tant que nageur pour l'Angleterre. La nage, ça le connaît, donc ! Il incarne Jonas dans En eaux troubles, un plongeur expert engagé pour sauver une équipe de scientifiques bloquée sous l'eau après l'attaque d'un requin aux proportions impressionnantes. Une mission hautement périlleuse qui va le forcer à se confronter une seconde fois à un Mégalodon qu'il a déjà croisé sur sa route par le passé.

En eaux troubles ©2016 Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC

Le film est une adaptation du roman Meg: A Novel of Deep Terror écrit par Steve Alten. Un projet de transposition sur grand écran a longtemps été évoqué. Disney a voulu s'y attaquer à la fin des années 90 mais n'a pas concrétisé ses intentions à cause de la sortie de Peur Bleue. Pendant un temps, Eli Roth aurait pu être l'homme de la situation puis, au bout du compte, Jon Turteltaub a été choisi pour mener cette production à 150 millions de dollars. Un budget qui fait d'En eaux troubles le film de requin le plus cher de l'histoire. L'investissement n'a pas été vain car le score au box-office mondial grimpe à 530 millions de dollars. Une suite a été mise en chantier avec Ben Wheatley à la barre.

En eaux troubles : les hommages aux Dents de la mer

En eaux troubles ©2016 Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC

Quand on parle de requin au cinéma, on pense directement à Les Dents de la mer, le chef d'oeuvre de Steven Spielberg qui a terrorisé plusieurs générations. Si les deux bestioles et les deux films ne boxent pas dans la catégorie, En eaux troubles rend hommage à ce classique à plus d'une reprise, avec des références qui sont plus ou moins visibles.

La plus évidente est celle lors de la scène à Sanya Beach. Un jeune garçon demande à sa mère s'il peut aller nager pendant que sa mère se prélasse sur la plage. Elle est habillée de la même manière que celle dans Les dents de la mer et l'enfant ne va pas, heureusement, connaître le même sort que le pauvre Alex. Il s'en sort, tout comme le Yorkshire qui s'offre une petite baignade. Chez Steven Spielberg, un labrador noir est tué hors-champ par le requin blanc. Une scène glaçante qui instaure la peur avec une économie de moyen et de la suggestion. Il s'appelait Pippit et son homologue dans En eaux troubles s'appelle quant à lui Pippin.

Sur YouTube, on peut même retrouver cette scène avec le thème musical culte du film de Spielberg :

On peut aussi voir une référence lors du passage où Meg tire les plateformes flottantes lors de son arrivée sur la plage. De quoi nous rappeler quand Bruce (le surnom du requin sur le tournage de Les dents de la mer) tire des tonneaux. Un hommage plus subtil s'est glissé lors du dénouement final. Au moment où Meg meurt, un effet sonore particulier est utilisé. Steven Spielberg l'a employé lors de la mort de son requin ainsi que précédemment dans Duel.