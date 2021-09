Equalizer 2 sur TF1 : saviez-vous que la saga est adaptée d'une série TV ?

Après le succès du premier film, Sony Pictures a décidé de se lancer dans la production de « Equalizer 2 », toujours porté par Denzel Washington. Mais saviez-vous que cette saga de film est adaptée d’une série télévisée ?

Equalizer : deux films à succès

En 2014, le cinéaste Antoine Fuqua décide de se lancer dans la production de Equalizer. Porté par Denzel Washington et Chloë Grace Moretz, l’histoire raconte comment Paul McCall, ancien agent secret, est obligé de reprendre du service pour protéger une jeune fille innocente. A l’époque, Equalizer a reçu des critiques globalement positives et a rapporté plus de 192 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 55 millions). Face à ce succès, Sony Pictures décide de produire une suite : Equalizer 2.

Paul McCall (Denzel Washington) - Equalizer 2 ©Sony Pictures

Sorti en 2018, Equalizer 2 voit les retours d’Antoine Fuqua et Denzel Washington. C’est ainsi la quatrième fois que les deux hommes travaillent ensemble après Training Day, le premier Equalizer et Les 7 Mercenaires. Le reste de la distribution de Equalizer 2 se compose notamment de Pedro Pascal, de Melissa Leo et de Bill Pullman. Malheureusement pour Sony, cette suite a été beaucoup moins bien reçue par les critiques. Au box-office, ce deuxième volet se maintient avec plus de 190 millions de dollars de recettes, mais cette fois pour un budget de 62 millions.

Saviez-vous cette saga est adaptée d’une série télévisée ?

En effet, avant d’être des films, Equalizer c’est une série TV éponyme. Créée en 1985 par Michael Sloan et Richard Lindheim, cette série se concentrait sur Robert McCall, cette fois incarné par Edward Woodward. Diffusée à la fin des années 1980 sur CBS et à partir de 1991 sur M6 en France, cette série a rencontré un certain succès à l’époque. Quatre saisons ont été produites par CBS, jusqu’en 1989 et l’arrêt du show. En tout, ce sont 88 épisodes qui ont vu le jour. Le succès était tel, que le comédien Edward Woodward a même remporté un Golden Globe en 1987.

Robert McCall (Edward Woodward) - The Equalizer ©CBS

C’est ainsi de ce postulat là qu'Antoine Fuqua a réalisé ces deux adaptations cinématographiques. A l’heure actuelle, Sony songerait éventuellement à produire un troisième film, mais Denzel Washington semble peu intéressé par l’idée. Cependant, le studio vient de sortir une nouvelle série dérivée de l’univers Equalizer. Sobrement intitulée The Equalizer, cette série créée par Andrew Marlowe et Terri Edda Miller est diffusée sur CBS depuis le 7 février dernier. Ici, pas de Denzel Washington, mais Queen Latifah dans la peau de Robyn McCall, qui vient en aide gratuitement à ses concitoyens victimes de dangereux gangsters. Un show qui ne force pas l’originalité et qui se place comme un remake de la série de 1985. Une saison 2 va d'ailleurs bientôt débarquer.