Examen de conscience sur France 2 : Cécile Bois bien loin de son rôle dans Candice Renoir

France 2 est en mode rediffusion ce mercredi 30 juin et nous propose de revoir le téléfilm "Examen de conscience" avec Cécile Bois. Une fiction au suspense angoissant qui nous mène sur les traces d'une psychiatre, prête à tout pour sauver sa famille. La comédienne endosse un rôle aux antipodes de "Candice Renoir".

Examen de Conscience : c'est quoi ?

Réalisé par Olivier Barma, l'unitaire Examen de conscience déjà diffusé en 2019 met en scène Cécile Bois, Julien Boisselier, Léopold Moati, Grégoire Colin et Marie Montoya. Lors de sa première diffusion, le téléfilm avait rassemblé 3 millions de personnes. De très bonnes audiences, d'autant plus qu'il y avait en face un match de l'équipe de France de football.

Dans cette fiction nous suivons Caroline, une psychiatre, ravie d'accueillir Paul un nouveau patient plutôt instable qui, pensait-elle, allait sortir de sa routine. Malheureusement, au fil de leur séance, cette dernière se rend vite compte que leur rencontre ne doit rien au hasard. Elle doit donc découvrir le secret de son patient qui représente une terrible menace pour elle et pour les siens.

Un rôle aux antipodes de Candice Renoir

Cécile Bois est la star du programme Candice Renoir, une série policière diffusée également sur France 2. La comédienne interprète une mère de quatre enfants qui doit concilier sa vie de famille et de commandante de police. C'est une femme plutôt extravagante contrairement au personnage de Caroline dans Examen de conscience.

Cécile Bois en parlait avec nos confrères de Télé Z :

J’ai apprécié que ce soit un personnage aux antipodes de Candice Renoir. Là où Candice est extravagante, Caroline est d’une extrême sobriété, discrète et, de la parole jusqu’à la voix, reste dans une totale retenue.

Caroline est un personnage très mesuré, calme et doux. Cependant, elle se retrouve très vite submergée par ses vieux souvenirs. Son manque de confiance en elle l'oblige malheureusement à subir certaines situations. Là où Candice Renoir aurait réagi au quart de tour, Caroline se tait et retient ses émotions.

Le saviez-vous ?

Le téléfilm Examen de Conscience est en fait une adaptation télévisuelle d'un roman. En effet, la fiction puise son scénario des lignes de l'ouvrage Reunion at Red Paint Bay, publié en 2013, de l’écrivain américain George Harrar. Dans le roman, l'histoire est centrée sur Simon. Le père de famille est victime de harcèlement, il reçoit des lettres et des menaces. Une bataille psychologique débute et il doit faire face à son passé.

En ce qui concerne le téléfilm France 2, le tournage a eu lieu près de Marseille. L'histoire se déroule donc en Provence, en témoigne les collines arborées et la mer. On retrouve également quelques images tournées près de Cassis et ses alentours. Ces décors provençaux sont accompagnés par des musiques composées par Chris Canavaggio et Sean Henry.

Retrouvez Examen de conscience, votre programme avec Cécile Bois, rediffusé ce mercredi 30 juin sur France 2 à 21 h 05 et également disponible sur la plateforme Salto.