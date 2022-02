Expendables 2 : l'étonnante condition imposée par Chuck Norris pour participer au film

Chuck Norris a accepté de jouer de son image en déclamant un célèbre "fact" le concernant dans "Expendables 2 : Unité d’élite". En revanche, hors de question pour l’acteur de renoncer à un langage châtié.

Expendables 2 : cette fois-ci c’est personnel

Deux ans après le premier volet, la bande menée par Sylvester Stallone fait son retour dans Expendables 2 : Unité spéciale. Dans cette suite sortie en 2012, les mercenaires sont en quête de vengeance après avoir perdu l’un des leurs. Les hommes de Barney Ross traquent l’infâme Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme), responsable de la mort d’un membre de l’équipe, à travers l’Albanie.

Pour ce nouvel affrontement, l’escouade également composée de Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews et Randy Couture peut compter sur de nombreux alliés. Nan Yu, Liam Hemsworth mais aussi Chuck Norris ainsi que les revenants Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger sont présents pour leur prêter main forte. Du côté des méchants, Scott Adkins va quant à lui leur donner du fil à retordre.

Expendables 2 : Unité spéciale ©Metropolitan Filmexport

Toujours au scénario, Sylvester Stallone laisse ici la casquette de réalisateur à Simon West, qui s’est déjà illustré dans l’action avec Les Ailes de l’enfer, Lara Croft : Tomb Raider ou encore Le Flingueur.

Des références en pagaille

Plus léger que son prédécesseur, le film multiplie les répliques humoristiques faisant référence aux carrières de ses têtes d’affiche. Arnold Schwarzenegger n’arrête par exemple pas de revenir, et va même jusqu’à lancer un "Yippee-ki-yay" lors du final où il fait front commun avec Bruce Willis. Au cours de cet affrontement où ces vieux briscards s’en donnent à cœur joie, ils citent aussi un certain John Rambo.

Chuck Norris a également droit à plusieurs allusions à son passé de justicier. Son personnage répond au nom de "Booker", soit le même nom que celui du protagoniste qu’il incarne dans Le Commando des tigres noirs. Il est par ailleurs surnommé "le Loup Solitaire", ou "Lone Wolf" en anglais, comme dans Œil pour œil, dans lequel il s’oppose à David Carradine.

La condition de Chuck Norris

Avec Expendables 2 : Unité spéciale, Chuck Norris accepte de sortir de sa retraite. Lorsqu’il rejoint le projet, le comédien n’a pas tourné depuis Le Sang du diamant, qui remonte à 2005. Avant d’intégrer les Expendables, l’adversaire de Bruce Lee dans La Fureur du dragon impose une condition. Interrogé en 2012 par le journal polonais Gazeta et cité par IndieWire, l’acteur explique :

Il y avait beaucoup de dialogues vulgaires dans le scénario. À cause de ça, les jeunes ne pourront pas le voir. Je ne joue pas dans des films comme ça. Pour cette raison, j’ai dit que je ne participerai pas au film si le langage hardcore n’était pas supprimé. Les producteurs ont accepté mes conditions et le film sera classé dans la catégorie PG-13 (accord parental recommandé et film déconseillé aux moins de 13 ans, ndlr).

Booker (Chuck Norris) - Expendables 2 : Unité spéciale ©Metropolitan Filmexport

Après ces déclarations publiées avant la sortie du long-métrage, Sylvester Stallone confirme la classification mais tient à rassurer ses fans sur la qualité d’Expendables 2, effectivement moins brutal et grossier que le premier opus. Dans une réponse publiée par AICN, Sly assure :

Le film est fantastique, avec Van Damme qui livre une performance inspirée… Notre affrontement final restera dans les annales. La rumeur PG-13 est vraie, mais avant que vos lecteur ne jugent le film, croyez-moi quand je dis qu’il est GRAND à tous points de vue.

Le regret de Sylvester Stallone

Finalement, Expendables 2 reste bien "Rated R", ce qui signifie que les mineurs de 17 ans et moins doivent être accompagnés par un adulte au cinéma, en raison de ses scènes sanglantes. En revanche, Expendables 3 se voit quant à lui affublé de la catégorie PG-13. Ce que Sylvester Stallone regrette amèrement, comme il le confie au site Craveonline en 2014, cité par Allociné :