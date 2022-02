Expendables 3 : pourquoi Sylvester Stallone et Bruce Willis se sont brouillés ?

Bruce Willis devait initialement reprendre le rôle de Mr. Church dans "Expendables 3". Mais le comédien a finalement été remplacé par Harrison Ford après avoir provoqué la colère de Sylvester Stallone.

Expendables 3 : plus on est de fous…

En 2014, le défouloir continue pour Sylvester Stallone et ses acolytes avec Expendables 3. Dans ce volet réalisé par Patrick Hughes (Hitman & Bodyguard), la bande de Barney Ross fait face à un fantôme du passé. Alors qu’ils opèrent en Somalie pour arrêter un trafiquant d’armes, les mercenaires tombent sur Conrad Stonebanks (Mel Gibson), l’un des membres fondateurs des Expendables que Ross pensait avoir éliminé.

Ce revenant parvient à s’enfuir, blessant au passage Hale Caesar (Terry Crews). Désireux de se venger mais ne voulant plus mettre ses coéquipiers en danger, Barney décide de se tourner vers de jeunes recrues, parmi lesquelles Ronda Rousey, Kellan Lutz, Glen Powell et Victor Ortiz. Pour les embaucher, il demande de l’aide à son vieil ami Bonaparte (Kelsey Grammer).

Expendables 3 ©Metropolitan Filmexport

Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture et Arnold Schwarzenegger reprennent leurs rôles respectifs dans Expendables 3. Le film marque par ailleurs les retrouvailles entre Sylvester Stallone et Wesley Snipes ainsi qu’Antonio Banderas, qu’il avait tour à tour croisés dans Demolition Man et Assassins. Robert Davi et le légendaire Harrison Ford complètent la distribution.

La colère de Sylvester Stallone

Dans ce troisième opus, l’interprète d’Indiana Jones et de Han Solo incarne Max Drummer, le nouveau contact de la CIA pour les Expendables. Il remplace ainsi Mr. Church, présent dans les deux précédents films et campé par Bruce Willis. En août 2013, Sylvester annonce sans ménagement le renvoi de la star de Piège de cristal et l’arrivée de Harrison Ford. Sur Twitter, le comédien et scénariste déclare d’abord :

Willis dégage... Harrison Ford arrive !!! Super nouvelle !!! J'ai attendu ça pendant des années !!!

Il lance dans la foulée un tacle à l’égard de Bruce Willis :

Gourmand et paresseux… La formule qui garantit à coup sûr l'échec de sa carrière.

Une source rapporte alors au Hollywood Reporter que l’interprète de John McClane aurait refusé la jolie somme de trois millions de dollars pour quatre jours de tournage en Bulgarie. Il aurait exigé un million supplémentaire, ce que l’équipe d’Expendables 3 aurait refusé. Cette source précise :

Un million de dollars par jour de tournage ? Stallone et les autres acteurs du film ont dit non. Je pense que Bruce Willis a été assez surpris de se voir remplacer en 72 heures par Harrison Ford, un meilleur acteur, une personne beaucoup plus sympathique et un élément beaucoup plus intéressant pour le film.

La réponse de Bruce Willis

Interrogé quelques jours plus tard par le magazine espagnol XL Semanal et cité par Télé Star, Bruce Willis assume sa demande de cachet, estimant qu’elle concorde avec son fonctionnement habituel :

Je suis raccord avec moi-même. Je joue dans des films aux genres variés, mais les films d'action sont ceux qui génèrent le plus de profits. J'aime gagner beaucoup d'argent grâce à ces derniers, mais j'expérimente tout de même chaque registre : les films à petit budget, à moyen budget, à gros budget, même la science-fiction.

Expendables 2 : Unité spéciale ©Metropolitan Filmexport

La star ajoute s’être lassée de jouer dans des films d’action :

Les explosions constituent la partie la plus ennuyeuse de mon métier. Une fois que vous avez vu quelques boules de feu, ce n'est plus du tout excitant. Je sais qu'une grande partie de mon public est friand de ces explosions, mais pour être honnête, ça m'ennuie un peu maintenant.

Un registre auquel Bruce Willis n’a pourtant pas renoncé, continuant à "expérimenter" dans des productions toujours plus obscures.