Fast and Furious 7 : cette séquence hallucinante a été réalisée sans trucage

« Fast & Furious 7 » est sans doute l'opus le plus touchant de la licence, notamment à cause du décès prématuré de Paul Walker. Il n'empêche que le long-métrage a quand même sa dose de séquences d'action. Saviez-vous, par exemple, que la scène où les voitures sautent dans le vide d'un avion-cargo est réalisée sans trucage ?

Fast and Furious 7 : l'hommage à Paul Walker

Nous sommes en 2015, Fast and Furious 7 sort sur les écrans. Un épisode un peu particulier puisque Paul Walker décède peu de temps avant la fin du tournage, obligeant James Wan à s'adapter pour terminer le film. L'histoire vous la connaissez sans doute. Paul Walker meurt dans un terrible accident de voiture alors qu'il est en plein tournage de Fast and Furious 7. James Wan fait alors appel à Caleb et Cody Walker pour prendre la place de leur défunt frère dans la peau de Bryan O'Conner. En effet, certaines scènes du film n'étaient pas encore totalement finalisées (dont la fameuse scène dont l'image ci-dessous est tirée).

Brian O'Conner (Paul Walker) - Fast and Furious 7 ©Universal Pictures

Malgré cette situation périlleuse, James Wan s'en est royalement sorti. Le cinéaste a offert un touchant hommage à la mémoire de Paul Walker, tout en permettant à son personnage, Brian O'Conner, de rester dans la licence. Il conclut son œuvre par les adieux déchirants de Paul Walker et de Vin Diesel sur un croisement de route. Un aurevoir touchant et très lourd de sens, qui a marqué durablement les esprits des spectateurs. Finalement, malgré tous ces problèmes, Fast and Furious 7 a reçu des retours majoritairement positifs, et a surtout rapporté plus de 1,5 milliard de dollars de recettes au box-office. Un record pour la franchise.

Une séquence délirante réalisée sans trucage

Fast and Furious 7 ne se repose pas que sur des ressorts émotionnels. Évidemment, comme tous les épisodes de la saga, ce septième chapitre réserve quelques séquences d'action absolument renversantes. Comme d'habitude, la production Universal a mis le paquet pour offrir aux spectateurs des scènes d'action délirantes. Vous vous rappelez sans doute de la scène où la Dom's Family décide de sauter d'un avion en pleine altitude à bord de leurs voitures, équipées d'un parachute ? Et bien cette séquence hallucinante a été réalisée sans trucage. Des véhicules ont réellement été lancés d'un avion-cargo à 3600 mètres d'altitude pour une descente à 220km/h. Tournée en conditions réelles cette scène a nécessité la réquisition d'un gros-porteur, le Hercules C-130.

Fast and Furious 7 ©Universal Pictures

Des caméramans spécialisés dans les séquences de chute libre ont été employés pour tourner ces images sublimes de Fast and Furious 7. Ces derniers ont sauté du Hercules C-130 avec les voitures de sport pour tourner le maximum d'images. Une activité extrêmement dangereuse mais aussi très excitante comme ils le racontent dans les coulisses du film. Des caméras étaient aussi fixées sur les véhicules eux-mêmes, tandis qu'une équipe a également tourné quelques plans depuis un hélicoptère.

Cette cascade a été réglée d'une main de maître. Comme c'est expliqué dans la vidéo ci-dessous, cette expérience est une première pour l'équipe technique. Elle a dû composer en fonction des mouvements imprévisibles des véhicules dans les airs. Évidemment, cette séquence a été tournée au-dessus d'un désert, pour qu'il n'y ai aucun dommage collatéral lors de l'arrivée des véhicules sur la terre ferme. On vous laisse le making-of de cette scène incroyable, proposé par Universal :