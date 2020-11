Faux semblants sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm policier avec Thierry Godard ?

France 2 diffuse "Faux semblants", un nouvel unitaire inédit mettant en scène Noémie Schmidt et Thierry Godard, capitaines de police chargés d’une nouvelle enquête de police près de Nantes et devant traquer un tueur en série.

Une intrigue simple mais prenante

Faux semblants nous plonge dans une nouvelle enquête policière à Saint-Nazaire après le meurtre d’une journaliste. Et ce qui semble être au départ l’oeuvre d’un seul homme déterminé à se venger des actions de la journaliste va rapidement se diriger sur la recherche d’un tueur en série.

La Capitaine Valentine Ventura (Noémie Schmidt), tout juste arrivée de la brigade financière, va alors devoir pour sa première enquête retrouver un assassin très bien rôdé. Elle sera très vite accompagnée du Capitaine Antoine Thomas (Thierry Godard), tout juste rentré de congé après un accident de voiture, qui lui a fait perdre l’usage de ses jambes, mais aussi sa femme. Handicapé mais toujours déterminé à trouver qui est ce tueur en série, Antoine va devoir former un nouveau duo avec la Capitaine, qui l’idolâtrait jusque là.

© FTV

Faux semblants : un unitaire comme une série

La force de ce nouvel unitaire de France 2 est sans conteste son casting. D’une part Thierry Godard, évidemment habitué des rôles de flic grâce à son personnage de Gilles Escoffier dans Engrenages sur Canal+. D’autre part, Noémie Schmidt, jeune actrice suisse vue dans la série Versailles. Et si France 2 nous propose pourtant un unitaire, ce duo d’acteurs semble en être à sa troisième saison d’aventures, tant l’alchimie entre les deux acteurs, et même le reste du casting, semble évidente. Thierry Godard livre une performance à son image, touchante et brute, qui fait tout le charme de Faux semblants. Charme accentué par la performance de Noémie Schmidt, pleine de naturel et de fraîcheur, qui ne force pas les traits de la jeune capitaine à peine expérimentée mais délivre un jeu d’acteur plein d’aisance, fortement appréciable.

© FTV

Et même sans parler du casting de tête, le reste des acteurs réalise également un travail de qualité. On retrouve notamment Steve Tientcheu, vu dans Les Misérables, Braquo ou Les Sauvages, mais aussi Marc Ruchmann de la série Plan Coeur, ou encore l’acteur Laurent Bateau, aperçu dans des dizaines de films et séries. Une équipe d’acteurs réunie pour un seul épisode mais qui mériterait presque de devenir récurrente.

Faut-il regarder Faux Semblants ?

Faux Semblants mérite réellement le coup d’oeil, pour la performance de ses acteurs évoquée ci-dessus, mais aussi pour son intrigue vraiment captivante. Sans oublier le final qui nous est offert, loin de ceux attendus et prévisibles qui nous sont généralement délivrés dans ce genre de fiction. Une vraie réussite de la part de France 2.