Floride sur France 3 : le film est à l'origine d'un grand succès américain à venir

Dernière apparition de Jean Rochefort au cinéma avant sa triste disparition en octobre 2017, "Floride" est l'adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Florian Zeller. Si ce dernier n'est pas le metteur en scène du long-métrage, il est en revanche le réalisateur de l'adaptation américaine sortie en 2020. Une adaptation qui devrait d'ailleurs être très récompensée cette année....

Floride : l'ultime tour de piste d'une légende du cinéma français

Lorsque le réalisateur Philippe Le Guay décide d'adapter le succès théâtral Le Père, créée en 2012 par Florian Zeller, il cherche alors un acteur capable d'incarner à la fois l'humour et le drame. Il choisit Jean Rochefort,qui a passé sa carrière à alterner les genres. Le comédien ne s’est pourtant pas laissé facilement convaincre, selon le réalisateur.

À sa première lecture du scénario, il nous a dit qu’il était au bord du consentement, mais il ne disait pas oui pour autant.

Il aurait alors proposé à Le Guay d’aller plus loin dans la violence du personnage qu'il devait incarner, chose que le cinéaste accepta. Pour l'accompagner dans Floride, le réalisateur retrouve Sandrine Kiberlain qu'il avait dirigée par le passé dans Les Femmes du sixième étage. Par ailleurs, Rochefort et Kiberlain étaient des amis de longue date. Le long-métrage était donc l'occasion pour eux de collaborer pour la première fois sur grand écran. Enfin, Le Guay s'attache aussi les services de Laurent Lucas, avec qui il a travaillé dans le téléfilm V comme Vian.

Floride suit l'histoire de Claude Lherminier, un octogénaire qui commence à développer les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Sur un coup de tête, il décide de s'envoler pour la Floride voir sa fille ainée Carole.

Une adaptation américaine triomphale

Après la sortie de Floride en 2015, Florian Zeller décide d'adapter lui-même sa pièce de théâtre aux USA. En effet, son oeuvre a également connu un réel engouement international, au point que des journaux tels que The Guardian et The Times l'élisent meilleure pièce de la décennie. Pour son premier long-métrage, intitulé The Father, le dramaturge s'attache donc les services de deux stars, déjà oscarisées par le passé : Anthony Hopkins et Olivia Colman qui reprennent les rôles tenus par Jean Rochefort et Sandrine Kiberlain dans Floride.

The Father ©Trademark Films

Présenté au Festival de Sundance en 2020 et dans les salles américaines depuis fin février 2021, The Father a reçu une pluie de critiques positives de la part de la presse ainsi qu'un score de 100% sur le site Rotten Tomatoes. En outre, il a obtenu quatre nominations aux Golden Globes, six nominations aux BAFTA, et six nominations aux Oscars 2021, dont celle pour l'Oscar du Meilleur film. Déjà un très beau parcours pour ce long-métrage qui devrait recevoir une pluie de récompenser cette année.

Si les adaptations d'un pays à l'autre sont courantes, il est néanmoins assez rare que l'adaptation surpasse le modèle original. On se souvient par exemple en 2010 de The Tourist, adaptation avec Johnny Depp et Angelina Jolie de Anthony Zimmer, film de Jérôme Salle avec Sophie Marceau et Yvan Attal sorti en 2005, et qui reste bien supérieur à sa version américaine. Florian Zeller a lui apparemment réussi à proposer encore mieux que Floride pour mettre sa pièce en images avec The Father. On devrait pouvoir bientôt le vérifier au cinéma, avec une date de sortie - fortement sujette à modification - fixée au 7 avril 2021.