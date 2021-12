Ghost in the Shell : que pense le créateur du film animé original de ce remake en live-action ?

En 2017, Hollywood décide de faire un remake en live-action d'un animé emblématique japonais. Paramount Pictures embauche en effet Rupert Sanders pour mettre en scène « Ghost in the Shell » avec Scarlett Johansson dans le rôle principal.

Ghost in the Shell : la version live-action

C'est une habitude à Hollywood de reprendre les grands succès étrangers pour en faire des remakes américains. C'est aussi une habitude pour eux de transformer des œuvres animées en version live. Et c'est ce que Paramount Pictures a décidé de faire avec le film d'animation culte Ghost in the Shell. Le studio embauche Rupert Sanders, le metteur en scène de Blanche-Neige et le Chasseur pour offrir aux spectateurs une nouvelle version de Ghost in the Shell, en prises de vue réelles cette fois-ci. Côté casting, la distribution se compose notamment de Scarlett Johansson dans le rôle titre, de Takeshi Kitano ou encore de Juliette Binoche.

Major (Scarlett Johansson) ©Paramount Pictures

Malheureusement pour la Paramount, ce remake n'a pas spécialement été bien reçu par la presse et les spectateurs. Côté box-office, le long-métrage a été une certaine déception aussi avec 169 millions de dollars de recettes pour un budget de 110 millions, enterrant ainsi les éventuels projets de suites.

Que pense le créateur Mamoru Oshii ?

Initialement, Ghost in the Shell est un film d'animation incroyablement culte sorti en 1997 sous la direction de Mamoru Oshii. Adapté du roman éponyme de Masamune Shirow, édité de 1991 à 1996, le film d'animation a rencontré un immense succès critique et populaire. Avec seulement 918 738 millions de dollars de recettes au box-office au moment de sa sortie, Ghost in the Shell a gagné en influence avec le temps. À tel point que d'autres long-métrages sont sortis avec notamment Ghost in the Shell 2, qui a vu le jour en 2004, toujours dirigé par Mamoru Oshii.

©Palm Pictures

Mais au fait, que pense Mamoru Oshii de la version en live-action de Rupert Sanders ? Étrangement, l'auteur du film d'animation emblématique de 1997 trouve la version américaine très réussie. Le cinéaste n'hésite pas à chanter les louanges du travail de Rupert Sanders :

Rupert s'est totalement approprié l'histoire. C'est le film le plus beau jamais réalisé sur cette histoire. Rupert a commencé par la composition, les couleurs et l'éclairage. En tant que réalisateur, il me semble qu'un metteur en scène doit pouvoir tourner ce qu'il a en tête et c'est ce que je souhaitais à Rupert. Scarlett Johansson a largement dépassé mes attentes dans le rôle du Major.

La version de Rupert Sanders est diffusée ce soir sur W9.