Guy : Alex Lutz chante-t-il vraiment dans le film ?

L'acteur Alex Lutz a tout donné afin de créer un personnage phare des années 60-70. Pour "Guy", le comédien et cinéaste est littéralement devenu chanteur.

Guy : Alex Lutz passe de 40 à 74 ans

Un jour, Gauthier (Tom Dingler) apprend d'une lettre de sa mère qu'il serait le fils de Guy Jamet. Vieux chanteur de 74 ans, et icône des années 60 aux années 90, Guy entreprend une dernière tournée d'un album de reprises. C'est l'occasion pour Gauthier de le suivre et de le filmer continuellement pour un documentaire. Voici l'histoire de Guy, la comédie dramatique réalisée par Alex Lutz et sortie en 2018.

Sous la forme d'un faux documentaire, Alex Lutz présente un personnage plus vrai que nature tout droit issu du vingtième siècle et de ces années folles où les chanteurs de variété étaient idolâtrés à outrance. Le réalisateur et acteur français prête lui-même ses traits au chanteur et cela n'a pas été une mince affaire.

Guy Jamet (Alex Lutz) - Guy ©Apollo Films

Alors âgé de 40 ans lors du tournage de son deuxième long-métrage, Alex Lutz s'est transformé. Pour coller parfaitement à son rôle, il a pris trente ans grâce au maquillage quotidien. Grâce à des prothèses au visage et aux mains, ainsi qu'aux teintures, Guy Jamet est devenu réel. L'acteur explique sa transformation lors d'une entrevue avec Le Parisien à la sortie du film :

Il fallait chaque jour 4h30 de maquillage pour ma transformation complète. Le plus long, c'était le visage, qui nécessitait seize prothèses ou transferts. Tout cela prenait donc des heures de pose, et ensuite, les maquilleurs intervenaient.

Il souligne également le travail capillaire mis en œuvre pour se vieillir :

Ça, c'est ce qui a été le pire : j'ai dû subir neuf décolorations en onze semaines. C'est un miracle que j'ai encore des cheveux sur la tête. C'est un travail d'une grande précision, et je ne le referai pas de sitôt, sinon mes cheveux vont me dire : tu le vois ce crâne chauve ?

Une interprétation travaillée

Grâce à ces astuces pour créer un look digne des stars de l'époque, le cinéaste a pu se glisser parfaitement dans la peau de son personnage. Il ne manquait plus que le timbre de voix afin d'interpréter Dadidou et les autres tubes du film. Pour cela, il a travaillé avec Vincent Eden, qui l'aide à trouver le bon ton vocal. C'est donc bien la voix d'Alex Lutz qu'on entend dans Guy.

Il a aussi collaboré avec Vincent Blanchard, musicien du groupe Joad, et le compositeur Romain Greffe, qui ont créé une dizaine de titres du répertoire de Guy Jamet. Ils remportent le César de la Meilleure musique écrite pour un film en 2019. Et ce n'est pas la seule récompense. S'inspirant de Julien Clerc, Herbert Léonard ou encore Michel Delpech, Alex Lutz donne la vie à Guy Jamet et remporte le César du Meilleur acteur.