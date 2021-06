Harcelés sur M6 : c'est quoi ce téléfilm avec Claire Keim et Bruno Salomone ?

Découvrez "Harcelés", un unitaire dans l'air du temps porté par Claire Keim et Bruno Salomone. Tous les deux en couple, ils se trouvent soudainement cyberharcelés.

Harcelés : de quoi ça parle ?

L'intrigue d'Harcelés s'articule autour des Vallorca, une famille comme les autres qui voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Ces derniers sont en effet pris pour cible par un harceleur qui lance plusieurs attaques virtuelles à leur encontre. Pourquoi nous ? On imagine aisément que le couple formé par Isabelle et Eric se pose d'emblée cette question. Tous deux décident alors de se lancer sur les traces de la personne qui s'immisce ainsi dans leur vie. Mais les choses ne tardent pas à prendre un tournant plus drastique encore : leur fils, Hugo, se retrouve bientôt en danger de mort.

Harcelés ©Aurelien MARQUOT/ GMT PRODUCTIONS / M6

Harcelés s'inscrit indubitablement comme un thriller anxiogène. Le téléfilm s'intéresse à la violation de l'intimité, plus présente que jamais à l'heure des réseaux sociaux. Les êtres sont de plus en plus connectés et deviennent des proies pour des criminels d'un nouveau genre officiant dans ce "secteur" en pleine expansion. Laurent Vachaud (Alice Nevers, le juge est une femme) et Germinal Alvarez (L'Autre vie de Richard Kemp) signent le scénario d'Harcelés. À la réalisation, on retrouve Olivier Barma (Les Rivières Pourpres).

Harcelés : avec qui ?

En tête d'affiche, la comédienne Claire Keim (Infidèle), qui campe ici le rôle d'Isabelle Vallorca. Bruno Salomone (Fais pas ci, fais pas ça) incarne quant à lui son mari, Eric. À leurs côtés, Carole Weyers (Sentinelle), Nicolas Grandhomme (Cassandre), Nacima Bekhtaoui (Baltringue) ou encore Lassana Lestin (Riviera).

Harcelés ©Aurelien MARQUOT/ GMT PRODUCTIONS / M6

Pour ce qui est des rôles d'adolescents, ce sont Louka Minnella (Mamie) et Lorette Nyssen (L'Ecole de la vie) qui ont été choisis. Pour l'anecdote, ces jeunes comédiens figurent tous deux au casting de la série La Stagiaire, diffusée sur France Télévisions.

La prudence est de mise

Claire Keim s'est confiée à Télé Loisirs sur son propre rapport aux réseaux sociaux. Si elle reconnaît avoir eu affaire à des haters, l'actrice n'a jamais souffert de cyberharcèlement mais fait très attention à ce qu'elle publie sur ses divers comptes.

J'ai toujours su que la moindre photo intime que je pouvais poster sur les réseaux partait dans l'univers en moins d'une seconde.

Ce qui ne l'empêche pas de publier tout de même parfois des beaux moments de vie sur son compte Instagram.

Où et quand regarder ?

Vous pourrez plonger dans l'angoissant Harcelés dès le lundi 14 juin à 20h55 sur M6. Si vous disposez d'un compte Salto, sachez que vous pouvez d'ores et déjà visionner le téléfilm !