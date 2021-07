Harry Potter 3 sur TF1 : un personnage des Animaux fantastiques est caché dans le film

Tous les films de la saga Harry Potter recèlent des secrets. "Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban" ne déroge pas à cette règle. Avez-vous remarqué la présence d'un personnage du film "Les Animaux fantastiques" ?

Harry Potter face à Sirius Black

Sorti en 2004, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban succède à Harry Potter et la chambre des secrets sorti deux ans plus tôt. On y retrouve le trio Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson dans les rôles d'Harry, Ron et Hermione dans un film plus sombre que les précédents.

Après avoir fugué de chez les Dursley, Harry Potter est mis en garde par le ministre de la magie. Un célèbre sorcier nommé Sirius Black s'est échappé de la prison d'Azkaban et il est à la recherche du jeune homme. On raconte qu'il aurait livré les parents d'Harry à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Aujourd'hui, il souhaiterait s'en prendre à leur enfant. Alors que le jeune sorcier, toujours accompagné de ses amies, fait son entrée en troisième année à l'école de Poudlard, il se rapproche très vite de son nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Dans ce troisième opus, Harry va devoir affronter sa peur des détraqueurs et bien d'autres dangers avant d'en apprendre encore plus sur l'histoire de ses parents.

Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ©WarnerBros

Un clin d'œil aux Animaux fantastiques

Comme pour de nombreuses autres sagas, Harry Potter cache de nombreux petits détails dans ses films. Si certains sont plus faciles à identifier que d'autres, il y en a qui sont en revanche très difficiles à remarquer. Mais c'est sans compter sur l'œil expert et affûté de certains fans ! Sur Twitter, l'un d'eux a en effet fait remarquer un détail troublant.

Au moment où Harry découvre la carte du maraudeur, on peut apercevoir les pas d’un certain "Newt Scamander". Ce nom n'est autre que celui, dans la version originale, de Norbert Dragonneau interprété par l’acteur britannique Eddie Redmayne dans Les Animaux Fantastiques. Quant à savoir ce qu'il faisait à Poudlard, les théories se multiplient. Certains fans pensent que le jeune homme aurait pu rendre visite à Dumbledore, d’autres pensent qu’il est venu aider Hagrid et certains qu'ils vient empêcher l'exécution de Buck l'hippogriffe. Pour l'instant, le mystère reste entier !