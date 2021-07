Harry Potter 4 sur TF1 : Daniel Radcliffe noyé sous 500 000 litres d'eau

"Harry Potter et la Coupe de feu" va à nouveau être rediffusé sur TF1 ! Pour l'occasion, retour sur le tournage difficile des séquences sous-marines avec Daniel Radcliffe.

Harry Potter : des tournois d'envergure !

Harry Potter et la Coupe de feu est le quatrième volet de la saga. Sorti en 2005, il succède directement à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, sorti seulement un an plus tôt. On y retrouve le célèbre trio, Harry, Ron et Hermione interprétés respectivement par Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

Harry Potter et la coupe de feu ©WarnerBros

Dans ce nouvel opus, Harry Potter, alors âgé de 14 ans, est tourmenté par de terribles cauchemars dans lesquels il entre directement en connexion avec Lord Voldemort. Ce dernier envoie d'ailleurs des Mangemorts semer la terreur au grand tournoi de Quidditch où se trouve la famille Weasley ainsi que Harry et Hermione. Comme si cela ne suffisait pas, Poudlard accueille le "Tournoi des Trois Sorciers". Dans le cadre de cette compétition qui peut s'avérer fatale, trois étudiants venant de différentes écoles de magie vont devoir s'affronter. Bien qu'Harry n'ait pas l'âge d'y participer, il s'y retrouve inscrit et va devoir faire face à ses adversaires.

L'épreuve du lac

Tout comme dans le film, le "Tournoi des Trois Sorciers" a été une véritable épreuve pour celui qui interprète Harry Potter. Pour l'épreuve du lac dans Harry Potter et la Coupe de feu, l'équipe de production, ainsi que Daniel Radcliffe, ont dû redoubler d'efforts. En l'espace de six mois, l'acteur principal a passé 41h et 38 minutes à s'entraîner sous l'eau. Noyé sous 500 000 litres d'eau, dans une piscine géante recouverte d'un fond bleu, l'acteur a souffert de deux infections aux oreilles.

Pour parfaire son personnage, il passera également 1h30 au maquillage pour apparaître avec des branchies et les pieds et mains palmés. Un tournage intense que le maquilleur Mark Coulier détaille :

Il y avait une vingtaine de plongeurs, l'un d'entre eux était chargé d'écarter les bulles du visage et des cheveux de Daniel Radcliffe.

Enfin, afin de pouvoir rester sous l'eau le plus longtemps possible, des plongeurs accompagnaient les acteurs avec des détendeurs de plongée. Dans la réalité comme dans la fiction, le défi a été relevé avec brio.