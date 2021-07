Harry Potter 2 sur TF1 : cette scène modifiée pour Emma Watson a pris un tout autre sens

Dans "Harry Potter et la chambre des sorciers", le deuxième film de la saga imaginée par J. K. Rowling, une scène laisse entrevoir la relation future entre les personnages de Ron et Hermione. Mais celle-ci n’aurait pas dû avoir une telle signification.

Harry, Ron et Hermione face à l’héritier de Serpentard

En 2002, seulement un an après la sortie du premier film, l’univers magique d’Harry Potter revient au cinéma avec le deuxième opus, Harry Potter et la chambre des secrets. Après sa première année à Poudlard, Harry est retourné chez son oncle et sa tante pour les vacances scolaires. Un soir, un elfe nommé Dobby apparaît dans sa chambre et lui demande de ne pas retourner à l’école de sorcellerie, l’avertissant d'un grand danger. Le jeune garçon refuse d’écouter Dobby et retourne à Poudlard comme prévu. Mais peu après son arrivée, Harry apprend que la légendaire Chambre des Secrets est de nouveau ouverte, et que l’héritier de Serpentard peut donc débarrasser l’école des élèves nés de parents moldus grâce à un redoutable monstre. Lorsque plusieurs victimes sont retrouvées pétrifiées, Harry, Ron et Hermione comprennent qu’ils doivent eux-mêmes agir pour sauver Poudlard…

Après avoir signé le premier film, Chris Columbus est revenu mettre en boîte Harry Potter et la chambre des secrets, dont le tournage a commencé seulement trois jours après la fin de celui de L’École des sorciers. Le trio de tête composé de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson est évidemment de retour pour jouer Harry, Ron et Hermione. Tous les autres principaux acteurs du premier film reprennent aussi leur rôle. Tom Felton, Matthew Lewis, Devon Murray et Alfred Enoch y jouent de nouveau les élèves Drago Malefoy, Neville Londubat, Seamus Finnegan et Dean Thomas. Du côté des nouveaux venus, Jason Isaacs fait son apparition dans le rôle de Lucius Malefoy, le père de Drago et Kenneth Branagh y incarne le professeur Gilderoy Lockhart, pour son seul film de la saga.

Un changement de scène

Dans Harry Potter et la chambre des secrets, Hermione ne peut accompagner Harry et Ron dans la fameuse pièce légendaire du château pour le dénouement du film, et y affronter le Basilic, puisqu’elle a été la dernière victime du monstre, pétrifiée comme les autres. Après que le jeune sorcier a fini par le vaincre lui et l’héritier de Serpentard, un remède est administré à Hermione, et elle retrouve ainsi l’usage de son corps.

À la fin du film, elle retrouve ainsi Harry et Ron dans la Grande Salle de Poudlard. Heureuse d’être réunie avec ses deux meilleurs amis, elle se jette dans les bras du premier, avant de s’apprêter à faire de même avec le deuxième. Mais elle se ravise au dernier moment, et se contente de lui serrer la main à la place. Or, ce moment n’était pas du tout prévu dans le scénario du film. À l’origine, Emma Watson était censée se jeter dans les bras de Rupert Grint après Daniel Radcliffe.

Harry Potter et la chambre des secrets ©Warner Bros

Emma Watson a teasé sans le vouloir la relation entre Hermione et Ron

Mais la jeune actrice était gênée à l’idée d’enlacer un garçon devant l’équipe de tournage et tous les acteurs présents dans la salle. Chris Columbus l’a donc autorisée à n’enlacer que Radcliffe dans la scène. Selon Watson elle-même, le moment en question a même dû être légèrement mis en pause dans le montage final car elle était tellement pressé qu’il se termine qu’il n’a pas duré assez longtemps. Et le réalisateur l’a ensuite laissée simplement serrer la main de Rupert Grint.

L’actrice n’a alors pas réalisé que les fans considéreraient cette scène comme un signe de la relation qui était en train de se développer entre Hermione et Ron. Lorsqu’on sait comment celle-ci se termine dans le huitième film, on peut ainsi penser que le moment était destiné à faire naître cette ambiguïté entre les deux personnages. Comme quoi, une improvisation peut parfois donner à une scène un tout autre sens.