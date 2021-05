Hunger Games L'Embrasement sur TMC : découvrez les dessous de la scène du "strip-tease"

On vous dit tout sur une scène marquante de "Hunger Games : L'Embrasement", second volet des aventures de la courageuse Katniss, à savoir une séquence de "strip-tease" réalisée par un nouveau personnage atypique.

Hunger Games : L'Embrasement ou le début de la fin

Comme son titre l'indique, Hunger Games : L'Embrasement, second volet de la saga écrite par Suzanne Collins, représente une rupture dans le monde dystopique au sein duquel évoluent Katniss et ses petits camarades. Ainsi, l'intrigue de ce second film tourne autour des Jeux de l'Expiation, qui surviennent tous les vingt-cinq ans.

Le président de Panem tire au hasard - selon la version officielle - une carte spéciale qui bouscule les règles des jeux "ordinaires". Pour la petite histoire, le mentor de Katniss, Haymitch (Woody Harrelson), a gagné les deuxièmes Jeux de l'Expiation. Dans cette édition spéciale, deux fois plus de tributs avaient été envoyés dans la terrible arène.

Plutôt deux fois qu'une

Alors que la tension est plus que jamais présente à Panem, Katniss et Peeta vont devoir composer avec la cruauté du Président Snow. Pour la première fois, ce sont les gagnants de chaque district qui vont devoir retourner se battre ! Une annonce qui suscite à la fois révolte et indignation, mais permet de découvrir de nouveaux personnages hauts en couleur.

Hunger Games : L'Embrasement ©StudioCanal

Parmi les anciens vainqueurs contraints de mettre de nouveau leur existence en péril, Johanna Mason, originaire du district 7. Cette jeune femme au caractère bien trempé fait d'ailleurs une apparition remarquée dans un ascenseur, pour le plus grand déplaisir de Katniss. D'un naturel provocant, elle se déshabille sans aucune gêne devant cette dernière, Peeta ainsi qu'Haymitch, avant de sortir nonchalamment.

Hunger Games : L'Embrasement ©StudioCanal

Le rôle de la jeune femme était très convoité, notamment par Kristen Bell, ex-star de Veronica Mars et fan absolue des romans de Suzanne Collins. Après de nombreuses auditions avec diverses comédiennes, le réalisateur Francis Lawrence a finalement choisi la talentueuse Jena Malone. Selon lui, cette dernière l'a beaucoup intimidé lors de son casting ! L'actrice américaine a tourné dans de nombreux long-métrages, dont Donnie Darko, Into the Wild, mais aussi Orgueil et Préjugés.

Une scène un peu particulière

La comédienne s'est confiée à Vulture sur cette fameuse séquence dénudée dont elle garde visiblement un souvenir ému ! Pour commencer, malgré les apparences, la jeune femme ne s'est pas complètement déshabillée. Jena Malone confie à ce sujet que se débarrasser de son costume entier et de ses chaussures lui aurait pris bien plus longtemps que les sept secondes qu'était supposée durer la scène.

On a donc réussi à donner l'illusion que j'étais complètement nue sinon, on aurait eu besoin d'un ascenseur de 500 étages et de quelqu'un qui s'occupe des boucles de mes chaussures...

D'autre part, le fameux "strip-tease" n'avait pas lieu en studio mais dans un hôtel on ne peut plus réel fourmillant de personnes bien vivantes ! L'actrice a justement une anecdote à la fois gênante et croustillante à ce sujet. Alors que la prise était quasiment finie et qu'elle lançait sa dernière réplique en quittant l'ascenseur, Malone a eu la surprise de tomber sur un membre du personnel de l'hôtel. Une rencontre impromptue qui a dû les surprendre autant l'un que l'autre...

Je me suis dit aie, c'est clairement le moment le plus gênant de toute ma vie.

Dans son souvenir, la comédienne a néanmoins bien pris la chose et s'est écroulée de rire sur le sol. Comme on dit, le ridicule ne tue pas !

Découvrez ci-dessous la fameuse scène :