Il était une fois en Amérique : Robert De Niro aurait failli refuser le film à cause d'une sombre histoire d'urine

Robert De Niro livre l'une de ses plus belles prestations dans "Il était une fois en Amérique". Le comédien aurait failli passer à côté du monument de Sergio Leone à cause d'une rencontre avec la cinéaste à l'issue pour le moins surprenante.

Il était une fois en Amérique : l'ultime chef d'oeuvre de Sergio Leone

Après plus de vingt ans de gestation, Il était une fois en Amérique sort en 1984. Dans les années 60, Sergio Leone découvre l'ouvrage autobiographique The Hoods, à travers lequel Harry Grey retrace son passé de gangster dénué de toute flamboyance. Le cinéaste s'en empare et en fait ce qui sera son dernier film, et son ultime chef d'oeuvre.

Naviguant entre les époques, le long-métrage débute en 1933, à New York. Traqué par des tueurs de la mafia, Noodles (Robert De Niro) essaie d'oublier la mort des trois amis et associés avec lesquels il a grandi : Patsy, Cockeye et Max. Alors que deux des gangsters à ses trousses pénètrent dans le théâtre chinois où il surmonte sa peine, le criminel prend la fuite.

35 ans plus tard, Noodles revient dans son quartier du Lower East Side. Après ses retrouvailles avec son vieil ami Fat Moe (Larry Rapp) dans le bar qu'il avait l'habitude de fréquenter, le gangster est assailli par les souvenirs. Il se remémore son enfance, sa rencontre déterminante avec Max, leurs larcins avec Cockeye et Patsy, leur ascension dans le grand banditisme, ainsi que son histoire d'amour passée avec Deborah.

Il était une fois en Amérique ©Warner Bros.

James Woods, Elizabeth McGovern, Tuesday Weld, William Forsythe, James Hayden, Burt Young, Treat Williams, Joe Pesci, Jennifer Connelly ou encore Danny Aiello complètent la distribution de ce monument magnifié par l'incontournable bande originale d'Ennio Morricone. Une fable remplie de visions oniriques et hallucinées qui se conclut sur un inoubliable sourire, frôlant "parfois l'absurde et l'incroyable" selon les mots de Sergio Leone.

L'étrange rencontre entre le cinéaste et Robert De Niro

Dans l'ouvrage Confidential : The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon qui se penche sur la vie de l'espion et producteur Arnon Milchan, les auteurs Meir Doron et Joseph Gelman évoquent une rencontre pour le moins étonnante entre Robert De Niro et Sergio Leone.

Ce rendez-vous aurait eu lieu dans une suite de l'hôtel Mayflower à New York, réservée par Arnon Milchan. Tandis que l'acteur et le cinéaste discutent seul à seul, le producteur se trouve dans une autre pièce, attendant un coup de téléphone. Cet appel aurait été interrompu par Robert De Niro, avec lequel il a alors déjà collaboré sur La Valse des pantins et avec lequel il retravaillera par la suite sur Brazil, La Liste noire et Heat.

Noodles (Robert De Niro) - Il était une fois en Amérique ©Warner Bros.

Lorsqu'Arnon Milchan rejoint le comédien, celui-ci lui lance :

Je ne peux pas faire le film.

Quand le producteur lui demande les raisons de ce refus, Robert De Niro l'entraîne dans la salle de bains, lui montre les toilettes et déclare :

Tu ne vois pas qu'il a pissé partout sur le siège des toilettes ?

Arnon Milchan lui répond :

Allons Robert, il n'a pas fait exprès. Il est gros, il n'a pas vu.

Le réalisateur bluffé par son comédien

Mais la star est persuadée qu'il ne s'agit pas d'un accident. Selon elle, Sergio Leone aurait débordé afin d'établir un rapport de force, pour rappeler au futur interprète de Noodles qu'il est aux commandes du projet. Finalement, le producteur parvient à apaiser la situation et Robert De Niro participe bien au film, livrant d'ailleurs l'une de ses plus belles performances. Bluffé par sa composition, le cinéaste affirmera :