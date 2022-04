Ils s’aiment... enfin, presque sur TF1 : c’est quoi cette fiction de Pierre Palmade et Muriel Robin?

La pièce culte « Ils s’aiment » avec Michèle Laroque et Pierre Palmade (co-écrite par Muriel Robin) débarque sur TF1 sous forme de téléfilm, intitulé « Ils s’aiment… enfin, presque». Les téléspectateurs auront la joie de découvrir un casting 5 étoiles, avec notamment Laroque, Palmade, Robin mais aussi Audrey Fleurot, Carole Bouquet, Michaël Youn ou encore Arnaud Ducret.

Ils s’aiment… enfin, presque : ça parle de quoi ?

La pièce culte du duo d’humoristes fête ses 25 ans. Véritable carton sur les planches, cette histoire comique méritait d’être adaptée à la télévision sous forme de téléfilm. Pierre Palmade et Muriel Robin se sont donc penchés sur l’écriture de cette fiction. La comédienne a déjà tenté l’expérience en adaptant ses sketchs pour le petit écran avec I love you Coiffure, entourée d’une ribambelle d’acteurs connus. Elle récidive et propose aujourd'hui Ils s’aiment… enfin, presque.

Ils s'aiment...Enfin, presque ©TF1 Production

Dans la fiction Ils s'aiment... enfin, presque, nous suivons Isabelle et Martin, Chloé et Alain, Delphine et François, Marie-Caroline et Jacques-André, Estelle et Quentin qui vivent dans le même immeuble à Paris. Franck, le concierge, et Maria, la femme de ménage, sont les témoins privilégiés de leurs histoires de couple, du tourbillon de la vie. Après sept ans de vie commune, les Tallaron se marient à la mairie du VIIe arrondissement, mais la cérémonie vire au fiasco quand Marie-Caroline répond « non » à la question fatidique. Isabelle et Martin se quittent. Ils tentent de partager les biens qu'ils possèdent dans leur appartement.

Ils s'aiment...Enfin, presque ©TF1 Production

Un casting incroyable !

Le téléfilm propose de suivre ces cinq couples tout au long des quatre saisons de l’année. On retrouvera donc des couples inédits. Les deux créateurs jouent également dans cette adaptation. Ainsi, Muriel Robin est au bras de Pierre Arditi. Pierre Palmade, quant à lui, joue le mari de Carole Bouquet. Pour ce qui est des autres couples, Michèle Laroque fera la paire avec Arnaud Ducret. Audrey Fleurot, la star de HPI, sera aux côtés de Michaël Youn et Claudia Tagbo avec Florent Peyre.

Ils s'aiment... enfin, presque ©TF1 Production

Les téléspectateurs auront également la chance de voir Line Renaud ou encore Anne Le Nen. Il y aura également, Elie Semoun et le tant regretté Jean-Pierre Pernaut, accompagné de sa femme Nathalie Marquay-Pernaut. Mais ce n’est pas tout, Frédérique Bel, Norman, Rayane Bensetti, Hugues Aufray, Nikos Aliagas, Claire Nadeau, Nicole Calfan, Tom Villa, Bénabar et Julie Ferrier viennent compléter le casting.

Le téléfilm Ils s'aiment... enfin, presque est également disponible sur salto.