Independence Day sur TMC : découvrez le lien du film avec la Zone 51

« Independence Day » est devenu au fil du temps un petit classique dans la carrière de Roland Emmerich. Mais saviez-vous que le long-métrage a un rapport avec la célèbre et mystérieuse zone 51 ?

Independe Day : un classique de la science-fiction

En 1996, le cinéaste Roland Emmerich réalise l'un des meilleurs films de sa carrière. Independence Day est un film de science-fiction devenu culte, porté par le duo Will Smith et Jeff Goldblum. Nommé deux fois aux Oscars, le film repart avec la statuette des Meilleurs effets visuels. Côté box-office, c'est un triomphe pour la 20th Century Fox. Pour un budget de 75 millions de dollars, Independence Day rapporte plus de 817 millions de dollars de recettes. Il faut pourtant attendre 2016 pour que la Fox produise enfin une suite, Independence Day : Resurgence, toujours mise en scène par Roland Emmerich.

Independence Day ©20th Century Fox

C'est également un film emblématique dans la carrière de Will Smith. Ce dernier, qui incarne le capitaine Steven Hiller, s'est entraîné auprès de véritables marines afin d'affiner son incarnation du protagoniste. Tandis que son personnage est pilote de F-18, le comédien s'est réellement familiarisé avec les véritables techniques de pilotage sur des simulateurs de vol. Pendant le tournage, Will Smith était installé dans une reproduction précise d'un F-18.

Quand les Américains se méfient de la Zone 51...

Initialement, l'armée américaine avait donné son accord à la Fox pour que l'équipe du tournage de Independence Day filme des séquences dans de véritables bases militaires opérationnelles. Les comédiens avaient également l'autorisation d'observer les militaires dans l'exercice de leurs fonctions. Mais après avoir lu le scénario, et découvert que Roland Emmerich faisait référence à la Zone 51, l'armée a préféré faire marche arrière. Finalement, Roland Emmerich n'a pas pu poser ses caméras dans de véritables bases de l'armée, à cause de la fameuse Zone 51...

Independence Day ©20th Century Fox

Pour rappel, la Zone 51 est une base militaire secrète située dans le Nevada qui alimente les plus grosses théories complotistes et extravagantes, aidées par le cinéma et les séries qui agrémentent ce fantasme. Selon la légende, cette base servirait à cacher, entre autres, les restes d'un vaisseau spatial qui se serait écrasé sur Terre. Face au refus de l'armée américaine, Roland Emmerich et le scénariste Dean Devlin ont créé leur propre Zone 51 à Los Angeles dans les hangars de Hughers Aircraft. L'équipe technique a ainsi créé un vaisseau spatial de 15 mètres de diamètre censé représenter le fameux vaisseau caché dans la Zone 51.