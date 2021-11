Inferno : comment Omar Sy s’est "pris la honte" face à Tom Hanks ?

Après la comédie Le Dilemme, le drame sportif Rush, la traque maritime Au cœur de l’océan et le documentaire musical The Beatles : Eight Days a Week, Ron Howard revient aux aventures de Robert Langdon en 2016, toujours aux côtés de Tom Hanks. Avec Inferno, le réalisateur adapte à nouveau un roman de Dan Brown, sept ans après Anges et démons et dix ans après Da Vinci Code.

Les choses commencent très mal pour le spécialiste des symboles dans ce troisième volet. Victime d’un traumatisme crânien, Robert Langdon se réveille dans un hôpital de Florence, ne se souvenant absolument pas des événements qui l’y ont conduit. Alors qu'il reprend connaissance, le professeur d’Harvard est attaqué par une tueuse à gages mais parvient à s’échapper avec l’aide du docteur Sienna Brooks (Felicity Jones).

En proie à des visions macabres et à d’inquiétantes réactions cutanées, Langdon comprend qu’il pourrait avoir été contaminé par "Inferno", une arme bactériologique mise au point par Bertrand Zobrist (Ben Foster). Décédé trois jours plus tôt en se jetant dans le vide après une poursuite avec des agents de l’OMS, ce milliardaire souhaitait remédier de manière radicale à la surpopulation mondiale.

Grâce à un pointeur de Faraday glissé dans une poche de l’historien, le tandem découvre des indices dissimulés sur une copie modifiée de La Carte de l’Enfer de Botticelli, illustration de la Divine Comédie de Dante. C’est en se remémorant l’œuvre du poète italien, qui obsédait Zobrist, que Robert Langdon et Sienna Brooks pourront empêcher une propagation aux conséquences désastreuses.

Sidse Babett Knudsen, Irrfan Khan et Omar Sy complètent la distribution d’Inferno. Après X-Men : Days of Future Past et Jurassic World, le comédien français poursuit sa carrière internationale avec ce long-métrage, quelques années avant de cartonner dans le monde entier avec la série Lupin, dans l’ombre d’Arsène. Pour cette nouvelle collaboration avec des pointures hollywoodiennes, l’acteur doit logiquement combattre son stress. Une pression qui lui fait littéralement perdre pied lors de son premier jour de tournage à Venise face à Tom Hanks.

Interviewé dans The Tonight Show with Jimmy Fallon en mars 2021 pour la sortie de Lupin, Omar Sy revient sur cette anecdote embarrassante auprès de l’animateur américain. L’interprète de l’agent de l’OMS Christophe Bouchard se souvient ainsi :

Nous tournions un film en Italie, Inferno de Ron Howard. C'était mon premier jour sur le plateau, j'étais très nerveux, et je devais traîner Tom Hanks dans un bateau, il faisait la cascade lui-même. Je me disais: 'Reste calme, fais attention, ne le blesse pas', parce que qui a envie d'être le mec qui blesse Tom Hanks ? C'est un trésor international.

Jusqu’ici, tout va bien. Il ajoute ensuite :

J'étais concentré, on a tourné la scène, ça s'est très bien passé, sans problème. J'étais vraiment soulagé. Et là j'ai fait un pas en arrière, et je suis tombé à l'eau. (…) C'était dur, c'était mon premier jour de tournage ! (…) Heureusement, Tom Hanks est vraiment sympa et très drôle, il a fait des blagues à ce sujet toute la journée, il disait: 'Souvenez-vous qu'il y a de l'eau à Venise !'