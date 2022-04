Infiniti sur Canal+ : c'est quoi ce polar spatial avec Céline Sallette ?

Céline Sallette est à l'affiche de la série "Infiniti" sur Canal+. Une création originale qui mêle voyage dans l'espace et ésotérisme, où la science-fiction rencontre le polar.

Infiniti : l'inquiétante découverte d'un cadavre

Produite en partie par Éric Laroche (Para//èles) et réalisée par Thierry Poiraud (Atomik Circus : Le retour de James Bataille, Goal of the Dead), Infiniti est la nouvelle création originale de Canal+. Cette série pensée par Stéphane Pannetier et Julien Vanlerenberghe débute lorsque les transmissions avec l'ISS, la Station Spatiale Internationale, s'arrêtent brutalement à la suite d'une manoeuvre ayant échoué.

Anna Zarathi (Céline Sallette) - Infiniti ©Canal+

Au même moment, sur un toit au Kazakhstan, un cadavre sans tête est retrouvé. Ce corps recouvert de cire est celui d'Anthony Kurz (Lex Shrapnel). Problème : cet astronaute américain est justement à bord de l'ISS. Après cette découverte macabre et inexplicable, sa petite amie Anna Zarathi (Céline Sallette), spationaute française renvoyée du programme spatial, et le policier kazakh désavoué Isaak Turgun (Daniar Alshinov) se penchent sur l'affaire et tentent d'en percer les mystères.

Vlad Ivanov, Anatolii Panchenko, Karina Arutyunyan, Ellora Torchia et Laurent Capelluto complètent la distribution internationale d'Infiniti. Un programme composé de six épisodes qui mêle thriller et science-fiction, où le chamanisme vient progressivement se glisser dans l'enquête des deux personnages principaux se déroulant à Baïkonour.

Une rencontre entre plusieurs genres

Lors de sa présentation au festival CanneSeries, 20 minutes a pu s'entretenir avec les créateurs d'Infiniti. Stéphane Pannetier a déclaré à propos du mélange des genres qui donne à la série son identité singulière :

Depuis notre rencontre avec Julien au conservatoire (Conservatoire Européen d’Écriture Audiovisuelle, ndlr), on avait très envie de travailler sur l’espace. Le polar était rassurant, particulièrement à la télé française, pour pouvoir s’autoriser une digression vers un truc un peu mystique ou ésotérique.

Infiniti ©Canal+

À la manière de la première saison de True Detective portée par Matthew McConaughey et Woody Harrelson, le programme confronte deux personnages opposés à ces éléments ésotériques et mystiques, en y ajoutant une dimension cosmique. La spationaute incarnée par Céline Sallette (Les Revenants, Vernon Subutex) accepte de mettre de côté sa logique, tandis que le policier interprété par Daniar Alshinov (A Dark Dark Man) est beaucoup plus cartésien. Interrogée sur le tournage scindé entre l'Ukraine et le Kazakhstan, Céline Sallette a affirmé pour Canal+ :

En dehors du personnage, ce qui m'a séduit dans Infiniti, c'est l'idée de partir bien sûr. De tourner en Ukraine et de tourner au Kazakhstan, d'aller découvrir ce pays avec ce qu'il inclut de fantasmes. Et puis le voyage dans l'espace... Avoir l'occasion de jouer ça, c'est exceptionnel.

Son partenaire de jeu a quant à lui assuré au sujet de l'ambiance visuelle de la série :

Le Kazakhstan, ses paysages et l'ambiance spatiale créent un vrai contraste.

Pour découvrir leur duo singulier et complémentaire, rendez-vous sur Canal+. Infiniti est à découvrir à partir du 4 avril 2022.