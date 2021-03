Into the Wild sur Chérie 25 : découvrez les dessous du mythe selon la sœur du héros

En 2008, Sean Penn décide de passer derrière la caméra pour mettre en scène « Into the Wild », adapté de l'histoire vraie rapportée dans le livre de Jon Krakauer. La sœur du héros a préféré sortir un nouveau roman pour raconter la véritable histoire derrière le folklore.

Into the Wild : un véritable classique du septième art

Sorti en 2008, Into the Wild est une référence du genre. Un survival passionnant, humaniste et écologiste qui retrace l'histoire vraie de Christopher McCandless. À peine âgé de 22 ans, ce dernier décide de tout abandonner pour partir en road trip, seul, dans les étendues sauvages de l'Alaska. Porté par Emile Hirsch, William Hurt, Kristen Stewart ou encore Vince Vaughn, Into the Wild est avant tout une adaptation du roman Voyage au bout de la solitude, écrit par le journaliste Jon Krakauer. Ce dernier raconte les aventures de Christopher McCandless qui quitte son confort en 1990, et décide de faire son voyage en solitaire. Malheureusement, il trouve la mort au cours de son odyssée en 1992...

Into the Wild ©Paramount Pictures

Pour donner plus de réalisme à son œuvre, Sean Penn a décidé de tourner en décors naturels. Son équipe a même effectué 4 voyages jusqu'en Alaska pour filmer la région à différentes saisons. Même si, pendant un temps, Leonardo DiCaprio avait été envisagé pour le rôle principal, Emile Hirsch est mémorable dans ce film. L'acteur s'est totalement investi dans son rôle, jusqu'à perdre 20 kilos par souci de réalisme. Le comédien fait tout lui-même. Aucune doublure cascade n'a été engagée. C'est donc bien lui qui est entraîné par le courant, qui escalade des rochers et qui se retrouve face à un ours.

La sœur du héros apporte sa version

Mais Jon Krakauer a romancé l'histoire de Christopher McCandless. Avec Voyage au bout de la solitude, sorti en 1996, l'écrivain se concentre sur la partie attrayante du récit. Il met en exergue le côté poétique de cette histoire folle, le côté romanesque, l'aventure de notre héros. Pour autant, la véritable histoire est beaucoup plus sombre, et Jon Krakauer a volontairement passé sous silence les problèmes familiaux de la famille McCandless.

Christopher McCandless ©Outside Magazine

Carine McCandless, la sœur du héros, a donc voulu réhabiliter la réalité, en proposant sa propre version des faits. Avec Into the Wild. L'histoire de mon frère, Carine McCandless revient sur son passé, sur ses souvenirs, sur sa relation avec son frère, mais surtout sur la véritable histoire de Christopher McCandless. Elle explique notamment les raisons qui l'ont poussé à quitter aussi brutalement sa vie, pour aller périr en Alaska. Publié en 2016, le roman de Carine McCandless cherche à montrer le véritable visage de son frère, éclipsé par Emile Hirsch dans l'imaginaire collectif. Une manière de rétablir la vérité et de rendre un nouvel hommage à Christopher McCandless. Ce dernier ne poursuivait pas seulement une quête idéaliste mais fuyait un milieu familial très toxique.

Un milieu familial destructeur

Ainsi, d'après Carine McCandless, elle et son frère ont été obligés de grandir dans un milieu familial traumatisant. Ils ont été élevés par un père tyrannique et violent, qui ne cessait de frapper leur mère. Sa mère s'en prenait alors à Christopher, lui reprochant d'être la raison de ses malheurs. Elle lui disait qu'il était un enfant non-désiré et qui l'avait piégée avec un mari pervers et violent.

Carine McCandless ©carinemccandless

Christopher a en conséquence nourri une culpabilité néfaste, se persuadant que sa famille souffrait à cause de lui. Il s'est alors juré de quitter ce milieu étouffant et mortifère le plus tôt possible. Seule sa sœur était au courant de son désir de voyager et demeurait son unique confidente. Avec son livre, les lecteurs plongent donc dans les coulisses sordides de l'avant Into the Wild. Et ainsi les raisons qui l'ont poussé à fuir. Mais le roman de Carine McCandless raconte également la suite de l'histoire, après le décès de son frère. C'est elle qui a eu la lourde tache de s'occuper de l'enterrement. Elle finira, des années plus tard, par récupérer le sac de son frère, caché par un trappeur. Avec Into the Wild. L'histoire de mon frère, Carine McCandless cherche à raconter la véritable aventure de Christopher McCandless, et les dessous moins séduisants de l'histoire. Un aspect privé que Jon Krakauer avait préféré garder secret au sein de son propre livre.