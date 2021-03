Intraitable sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm avec Fred Testot ?

Dans le téléfilm "Intraitable" de Marion Laine, Fred Testot incarne un vigneron qui refuse un arrêté préfectoral qui l'oblige à traiter ses vignes avec des pesticides.

Fred Testot : trublion devenu acteur

Il fut un temps où Omar Sy et Fred Testot n'avaient pas de nom de famille. Ils étaient tout simplement Omar et Fred, stars de la télé avec le SAV des émissions sur Canal+ et rois des théâtres avec leurs spectacles comiques. Et puis les envies d'ailleurs sont nées. Omar Sy a eu le départ le plus prometteur dans des petits rôles avant d'exploser avec Intouchables. Derrière, c'est l’emballement pour l'acteur qui devient même très demandé à Hollywood, apparaissant dans des blockbusters comme X-Men : Days of Future Past, Jurassic World ou Transformers : The Last Knight. Dernièrement, il a fait sauter les chiffres de streaming chez Netflix avec Lupin, série au succès international et retentissant.

En parallèle, la carrière de Fred Testot est peut-être moins clinquante mais le comédien a réussi lui aussi à faire son trou dans le monde du cinéma et tout particulièrement de la télévision. Comme son confrère, il a prouvé qu'il pouvait jouer dans tous les registres, du drame dans Rose et le soldat en passant par la comédie avec Sam ou le thriller policier avec La Mante. Aujourd'hui, il revient à la télévision avec Intraitable dont il tient le premier rôle.

Intraitable : les raisins de la colère

Dans Intraitable, Fred Testot incarne Gabriel Rivalan, un vigneron qui risque de perdre son exploitation et sa femme pour aller jusqu'au bout de ses convictions d'homme libre. Un arrêté préfectoral lui impose en effet de traiter ses vignes préventivement avec des pesticides. Pourtant, amoureux de la nature et défenseur de la biodynamie, l'homme refuse catégoriquement d'utiliser des produits chimiques qu'il juge destructeurs pour la Terre, l’écosystème et encore plus la santé des hommes.

Gabriel (Fred Testot) - Intraitable ©France 2

Ce combat va bientôt transformer cet adepte de la simplicité et de la discrétion en lanceur d'alerte malgré lui. Embourbé dans les méandres d'un système judiciaire tentaculaire, sa vie professionnelle et sentimentale s'en montre chamboulée. Il doit alors faire face aux attaques extérieures comme intérieures alors que ses alliés d'hier deviennent subitement ceux qui aujourd'hui le montrent du doigt. Certains en viennent même à de l'intimidation physique, comme son ami Pierre Dubois (Patrick Timsit) qui voit d'un mauvais œil ce combat perdu d'avance qui porte le discrédit sur les exploitations. Ne reculant devant aucune bassesse, ses opposants s'en prennent à sa compagne Lubna (Zineb Triki) dont la situation administrative est fragilisée par des lois sur l'immigration.

Alors que tout semble très mal embarqué, Gabriel reçoit le soutien inattendu d'Astrid de Rocourt (Elodie Frenck), ancienne lobbyiste qui va l'aider à rendre sa lutte virale. Une pétition est lancée sur Internet. Son retentissement dépasse les simples frontières de l’hexagone et le viticulteur devient un symbole mondial. Mais cette renommée internationale n'en efface pas pour autant les luttes bien réelles du quotidien.

Un téléfilm inspiré

Intraitable est largement inspiré de l'histoire vraie d'Emmanuel Giboulot. Ce viticulteur bourguignon s'était élevé en 2014 face à une obligation préfectorale de traiter sa vigne contre la flavescence dorée, alors que la maladie n'était pas encore apparue dans la région. L'affaire avait fait grand bruit, jusque dans les pages du New York Times. Certains points diffèrent néanmoins avec l'histoire du téléfilm. Le personnage d'Astrid étant, dans la réalité, un homme au parcours beaucoup moins romancé. Pour le reste, tout est assez proche des faits vécus par le défenseur de la nature.

Intraitable, mis en scène par Marion Laine, a même été tourné à Beaune, la ville dans laquelle se trouve le domaine d'Emmanuel Giboulot. Le téléfilm est disponible en streaming sur Salto.