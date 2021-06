Iron Man sur 6ter : Bill Murray aurait pu jouer dans le film Marvel

Voir aussi

No Sudden Move : premier trailer pour le nouveau film de Steven Soderbergh

Steven Soderbergh est décidément l’un des cinéastes les plus éclectiques. Ainsi, le voilà de retour en 2021 avec "No Sudden Move", film de gangsters dont le premier trailer a été dévoilé. Et le réalisateur semble avoir mis les moyens, en particulier pour son casting.