Iron Man sur W9 : pourquoi Jon Favreau voulait absolument Robert Downey Jr en Tony Stark ?

« Iron Man » est le tout premier film du Marvel Cinematic Universe (MCU). En 2008, le cinéaste Jon Favreau initie cet univers connecté avec un premier film très apprécié des fans, notamment grâce à la présence de Robert Downey Jr. Un acteur exigé par le cinéaste !

Iron Man : première pierre à l'édifice

Il y a 13 ans, le MCU en était encore à ses balbutiements. En 2008, Jon Favreau est chargé de poser la première pierre d'un immense empire en devenir. Il est choisi par Marvel Studios pour mettre en scène le premier Iron Man. Un film inattendu pour lancer le MCU, car le personnage demeure assez méconnu du grand public. Co-produit par la Paramount, le film devient un classique instantané, et apparaît comme une solide base pour lancer le MCU. Ce succès, on le doit évidemment au talent de Jon Favreau derrière la caméra, mais également à la prestation inoubliable de Robert Downey Jr.

Iron Man ©Paramount Pictures

À sa sortie, Iron Man reçoit des critiques majoritairement positives et deux nominations aux Oscars. Côté box-office, le long-métrage rapporte plus de 585 millions de dollars (pour un budget de 140 millions). Même si le film est encore très loin des deux milliards des récents Avengers, c'est un score plus qu'honorable pour débuter le MCU. Côté distribution, outre la présence de Robert Downey Jr, le reste du casting se compose notamment de Gwyneth Paltrow dans la peau de Pepper Potts, de Jeff Bridges en grand méchant, ou encore de Terrence Howard dans la peau de Jim Rhodes.

Choix de casting étonnant

Si aujourd'hui Robert Downey Jr est une évidence dans la peau de Tony Stark, à l'époque, il était loin d'être le premier choix des studios. En effet, la Paramount voulait que Nicolas Cage ou Tom Cruise endossent l'armure d'Iron Man. Le premier a finalement été écarté tandis que le second a décliné la proposition, refusant de s'engouffrer dans une autre franchise au long cours. Il faut dire que Mission Impossible lui prend déjà suffisamment de temps.

Iron Man ©Paramount Pictures

C'est Jon Favreau qui a proposé Robert Downey Jr à la production. Mais la Paramount était sceptique quant à ce choix de casting, refusant d'employer le comédien à cause de ses déboires passés. Il faut dire que Robert Downey Jr a fait de la prison et de nombreuses cures de désintoxication. Et à cette époque, sa cote n'est pas au plus haut. Mais Jon Favreau insiste, et se bat pour que Robert Downey Jr soit engagé. Il fini par avoir gain de cause. Une décision qui a largement payé aujourd'hui.

Pourquoi Robert Downey Jr ?

Jon Favreau a expliqué qu'il voulait absolument Robert Downey Jr dans le rôle de Tony Stark. Après le refus de Tom Cruise, le cinéaste a rencontré Robert Downey Jr. Une rencontre qui s'est avérée être une révélation. Le cinéaste estimait que le passé trouble du comédien, ses multiples cures de désintoxication pour son addiction à la cocaïne, ses problèmes d'alcool et ses années de prison, collait parfaitement au personnage de Tony Stark. Il faut dire que le personnage créé en 1963 par Stan Lee se rapproche énormément de cette description et demeure, au fil des ans, un héros assez ambigu.

Iron Man ©Paramount Pictures

S'il a choisi Robert Downey Jr, c'est également pour sa capacité à improviser. Jon Favreau s'est davantage concentré sur le traitement de l'action dans Iron Man, laissant une grande liberté d'improvisation aux acteurs sur les dialogues. Il n'en fallait pas plus pour que Robert Downey Jr cabotine au maximum. Un exercice qu'il adore et qui donne encore plus d'épaisseur au personnage du milliardaire excentrique. Mais cette capacité entraîna quelques problèmes de coordination avec Gwyneth Paltrow, peu habituée à cette manière de travailler. Chaque dialogue était une surprise pour la comédienne, qui devait composer en fonction de l'imagination de Robert Downey Jr. Une complexité qu'elle a surmontée pour finalement constituer avec RDJ un duo iconique du MCU.