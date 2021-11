J. Edgar : la transformation de Leonardo DiCaprio bluffa Clint Eastwood

En 2012, Clint Eastwood adapte la vie de J. Edgar Hoover sur grand écran. Pour l'occasion, il choisit Leonardo DiCaprio pour incarner cet ancien patron du FBI. Le film nécessita une transformation hallucinante du comédien.

J. Edgar : encore un succès pour Clint Eastwood

Le cinéaste Clint Eastwood aime réaliser des biopics ou des films centrés sur des figures américaines. C'est dans cette démarche qu'il met en scène, en 2012, J. Edgar, une œuvre sur J. Edgar Hoover, l'ancien directeur du FBI. En effet, John Edgar Hoover a été directeur du FBI du 10 mai 1924 au 2 mai 1972, le jour de son décès. Il demeure à ce jour l'homme qui est resté le plus longtemps à la tête d'une agence fédérale américaine.

J. Edgar Hoover

Clint Eastwood a décidé de retracer l'histoire de cet homme d'influence du XXème siècle. Côté casting, le cinéaste s'est entouré de Leonardo DiCaprio dans la peau de J. Edgar, de Naomi Watts en Helen Gandy, de Armie Hammer dans le rôle de Clyde Tolson ou encore de Judi Dench dans les habits d'Anne Marie Hoover. Sans être considéré comme le meilleur film de Clint Eastwood, J. Edgar est de qualité mais a fait un score assez timide au box-office. En effet, le long-métrage n'a rapporté que 84 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 35 millions).

La transformation hallucinante de Leonardo DiCaprio

Évidemment, la grande force de J. Edgar, c'est Leonardo DiCaprio. Le comédien, une fois de plus, offre une prestation habitée dans la peau de cet ancien patron du FBI. Une incarnation réaliste qui doit également beaucoup à sa transformation physique. En effet, pendant le tournage, le comédien passait plusieurs heures au maquillage. Il portait notamment un moulage en plâtre sur l'ensemble du visage, des lentilles de contact, des postiches grisonnants, un appareil dentaire et une prothèse nasale. Le but était évidemment de vieillir le comédien à l'écran. Pour aller plus loin, DiCaprio s'est même fait arracher quelques véritables cheveux pour entrer encore plus dans la peau du personnage.

J. Edgar Hoover (Leonardo DiCaprio) - J. Edgar ©Warner Bros

La transformation était tellement complète, qu'un jour, lorsque Clint Eastwood est arrivé sur le plateau, il croisa Leonardo DiCaprio sans même le reconnaître. Le réalisateur l'a salué sans savoir qu'il s'agissait de son comédien. Leonardo DiCaprio est le quatrième acteur à camper le personnage historique de J. Edgar. Avant lui, Kevin Dunn l'avait incarné dans Chaplin en 1992, Bob Hoskins en 1995 dans Nixon, et Billy Crudup l'a joué dans Public Enemies en 2009. Enfin, pour sa participation à J. Edgar, Leonardo DiCaprio a été payé 2 millions de dollars, un cachet bien moindre que ses salaires habituels qui s'élèvent à 20 millions de dollars par film.