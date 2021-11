Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part : le film a failli ne pas voir le jour

Écrivaine contemporaine très réputée depuis plusieurs années en France, Anna Gavalda a débuté sa carrière littéraire en 1999. En effet, cette année-là, elle livre sa première œuvre constituée en un recueil de douze nouvelles : Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part. Vendu à près de 2 millions d’exemplaires, traduit en 27 langues et récompensé du grand prix RTL-Lire, le recueil est un succès.

Il fait surtout accéder son auteur à la notoriété avec deux autres livres qui obtiendront également de très bons retours par la suite : Je l’aimais (2002) et Ensemble, c’est tout (2004). Ces deux derniers connaîtront d’ailleurs des adaptations cinématographiques.

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part suit une fratrie qui se réunit dans la maison familiale à la fin de l’été. Pour l’occasion, Aurore, âgée de 70 ans, retrouve ses enfants qui ont tous fait le déplacement pour la voir. Il y a Jean-Pierre, l’ainé, qui a endossé son rôle de grand frère (trop) responsable depuis que son père est décédé. On retrouve ensuite Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve d’une carrière littéraire.

Margaux, de son côté est la rebelle de la famille, travaillant comme photographe indépendante. Quant à Mathieu, il est un jeune célibataire trentenaire. Tous mènent leur train-train du quotidien, avec pourtant un sentiment d’inachevé. Lorsque l’un d’entre eux décide de prendre une décision radicale, leur vie va être bouleversée.

Côté casting, Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part possède du beau monde avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe, Camille Rowe, Elsa Zylberstein, Aurore Clément, Quentin Dolmaire et Eriq Ebouaney, entre autres.

Arnaud Viard est un admirateur de longue date d’Anna Gavalda. En effet, comme il le mentionne dans le dossier de presse, il a lu Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part dès sa sortie en 1999. Il a tellement adoré les nouvelles, qu’il a envoyé une lettre à la romancière pour la féliciter. Cette dernière a d'ailleurs fini par lui répondre pour le remercier. Mais l’échange épistolaire ne s’arrêta pas là, comme le dit le cinéaste :

Quelques années plus tard, j’ai rencontré Anna Gavalda, qui avait vu et aimé mon premier film Clara et moi. J’ai relu ses nouvelles, et émis le souhait d’en faire un film. J’ai alors déjeuné avec son éditeur et commencé à écrire le scénario. Nous étions en 2010.