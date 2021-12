Jean de Florette : Coluche a failli jouer dans le film

En 1986, Daniel Auteuil fut salué pour la première fois par la critique grâce à "Jean de Florette". Cependant, il n'était pas le premier choix pour jouer le personnage d'Ugolin. En effet, l'acteur et humoriste Coluche fut approché pour jouer dans le film. Il ne fut d'ailleurs pas le seul.

Jean de Florette : le chef d'œuvre de Claude Berri.

Réalisateur et producteur à succès, Claude Berri se tourne vers un ambitieux projet dans les années 80 : adapter L'Eau des sources, célèbre diptyque de Marcel Pagnol. Ce dernier est composé de Jean de Florette et de Manon des Sources. Tournant simultanément les deux œuvres, il les fait sortir la même année en 1986. La production dura plusieurs années, du fait d'un tournage laborieux et du refus initial de Jacqueline Pagnol (femme de Marcel) de céder les droits.

Jean de Florette se déroule dans un petit village de Haute Provence et suit Ugolin, un jeune paysan qui souhaite hériter d'un terrain pour faire pousser des œillets. Son vieil oncle Papet est prêt à tout pour qu'il réussisse. Y compris à faire échouer les projets de Jean de Florette, un citadin venu s'installer sur la propriété qu'ils convoitent.

Jean de Florette ©Films A2

Plébiscité par la critique, le long-métrage de Claude Berri compte un trio 5 étoiles : Daniel Auteuil, Yves Montand et Gérard Depardieu. Il recevra surtout de nombreuses récompenses, notamment le César du meilleur acteur pour Daniel Auteuil en 1987, ou encore le BAFTA du meilleur Film en 1988.

Coluche à la barre

Pour jouer le personnage d'Ugolin, Claude Berri pensait au départ attribuer le rôle à Coluche. En effet, par le passé, le réalisateur avait déjà dirigé l'humoriste dans Le Maître d'école et surtout dans Tchao Pantin. C'est d'ailleurs au sein de ce dernier que Coluche a définitivement prouvé qu'il pouvait jouer un rôle dramatique. Il était donc capable de jouer dans un drame tel que Jean de Florette.

Néanmoins, s'il se montra convaincant lors des tests, l'acteur ne se sentit pas à l'aise de jouer un personnage qui possédait un accent provençal. Ne voulant pas piquer la place d'un comédien qu'il estimait plus méritant que lui, il fit alors en sorte de ne pas être pris. En effet, Coluche exigea un salaire relativement élevé pour faire partie de la distribution, ce qui lui valut un refus.

D'autres grands acteurs furent également pressenti pour jouer Ugolin : Jacques Villeret qui s'était révélé via La Soupe aux Choux, et Richard Anconina qui a attiré les projecteurs sur lui après sa performance dans Tchao Pantin. Néanmoins, sur les conseils d'Yves Montand, Claude Berri se tourna finalement vers Daniel Auteuil.

Un acteur sous-estimé

Jusqu'ici, Daniel Auteuil était un acteur qui avait acquis sa notoriété grâce à des comédies potaches telles que la saga Les Sous-doués. Claude Berri ne fut donc pas totalement convaincu qu'il puisse faire l'affaire dans un long-métrage tel que Jean de Florette, comme il le signale dans Première :

Claude Berri veut me voir pour Jean de Florette. Je vais le voir et là, d’emblée, il me dit que ça ne va pas marcher… Parce que je suis trop beau !

L'acteur a donc donné de sa personne durant le casting, retrouvant même son accent du Midi qu'il possédait dans sa jeunesse. Le réalisateur finit donc par l'engager.

Un pari gagnant puisqu'aux côtés de cadors tels qu'Yves Montand et Gérard Depardieu, le comédien se révèle dans un rôle dramatique. Depuis ce rôle dans Jean de Florette, Daniel Auteuil est devenu l'un des plus grands acteurs français de sa génération. Une victoire pour cet acteur qui a longtemps été sous-estimé.