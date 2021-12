Jerry Maguire : retour sur l’histoire vraie qui a inspiré le film

En 1996, Cameron Crowe dévoile la comédie dramatique "Jerry Maguire" après un long processus d’écriture. Pendant des mois, le cinéaste a suivi l’agent Leigh Steinberg pour développer le personnage incarné par Tom Cruise. Et si la plupart des répliques cultes du film sont fictives, l’homme d’affaires et le protagoniste ont plusieurs points communs.

Jerry Maguire : quand Tom Cruise perd tout

Lorsque Jerry Maguire sort en France en 1997, Tom Cruise est au sommet. La superstar vient d’endosser le rôle d’Ethan Hunt pour la première fois avec Mission: Impossible, après avoir passé le mur du son dans Top Gun, démantelé une société corrompue dans La Firme et assouvit sa soif d’immortalité dans Entretien avec un vampire.

Le personnage qu’il incarne dans la comédie dramatique de Cameron Crowe connaît une chute à l’inverse de sa réussite hollywoodienne. Pourtant, à la base, tout sourit à Jerry Maguire, agent de sportifs riche, beau et renommé travaillant pour Sports Management International. Un soir, dans un élan de spontanéité, il se lance dans la rédaction d’une note dans laquelle il déplore le cynisme de sa profession, évoquant le sens qu’il voulait initialement donner à sa vie.

Des aveux certes touchants, mais pas vraiment en accord avec l’entreprise à laquelle il a offert son énergie et son bagout. Licencié, séparé de sa compagne Avery (Kelly Preston), Jerry se retrouve quasiment seul. Pour tenter de remonter la pente, il peut cependant compter sur l’aide de sa collègue Dorothy (Renée Zellweger) et du footballeur Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.), qui lui restent fidèles alors que tous les autres lui tournent le dos.

Jerry Maguire © Sony Pictures Entertainment

Jerry O’Connell, Bonnie Hunt, Regina King et Jonathan Lipnicki complètent la distribution de ce succès au box-office, qui récolte plus de 273,5 millions de dollars de recettes mondiales. Pour son interprétation habitée d’un perdant au grand cœur, Tom Cruise décroche le Golden Globe du Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. Cuba Gooding Jr. remporte quant à lui l’Oscar du Meilleur second rôle.

Leigh Steinberg, l’inspiration pour Jerry Maguire

Afin de parfaire son scénario qu'il peaufine pendant trois longues années, Cameron Crowe s’inspire de Leigh Steinberg. Comme le rapporte Sky Sports en 2020, le futur réalisateur de Presque célèbre et Nouveau départ découvre cet agent en 1993, au cours de la draft de la NFL. Alors que les New England Patriots recrutent le quaterback Drew Bledsoe, le metteur en scène est focalisé sur Steinberg, âgé de 44 ans et chargé de représenter l’athlète.

Pendant plusieurs mois, Cameron Crowe suit Leigh Steinberg à de nombreux événements, étudiant son comportement, ses gestes et son sens des affaires. L’agent se souvient à propos de cette période :

La plupart des dialogues viennent de l’esprit créatif de Cameron Crowe. Il m’a suivi pendant un an et demi, il allait partout où j’allais. (…) Il est allé dans beaucoup d’endroits avec moi et je lui ai raconté beaucoup d’histoires. Ce qui en est précisément ressorti, ça reste entre Cameron et moi.

Plusieurs points communs

En plus de 40 ans de carrière, Leigh Steinberg représente plus de 300 sportifs venant du football américain, du basketball, du baseball ou encore de la boxe. Il négocie plus de deux milliards de dollars avec ses contrats, selon le site All American Speakers. D’après Sky Sports, il bat un record puisque huit de ses clients figurent parmi les premiers choix de la draft de la NFL, c’est-à-dire les premiers joueurs sélectionnés par une franchise lors de l’événement annuel. Mais le plus important pour lui reste que les athlètes rejoignent la franchise qui leur correspond le mieux :

Ce qui m’importe vraiment, c’est que nos joueurs, en particuliers nos quaterback, rejoignent une équipe avec un excellent groupe de propriétaires, un excellent front office et un excellent entraîneur. Parce que ce qui est important, c’est que ce joueur ait l’organisation et les outils autour de lui pour être productif.

Contrairement à Jerry Maguire, Leigh Steinberg a toujours travaillé à son compte selon Screenrant. Mais comme l’agent incarné par Tom Cruise, il a parfois été dépassé par son mode de vie chaotique et fait face à de nombreux problèmes de couple en raison de son métier. Au début des années 2000, il lutte contre son alcoolisme né à cause d’épreuves liées à sa vie personnelle et professionnelle.

Dans le film, la relation entre le personnage principal et Rod Tidwell s’inspire de celle entre Leigh Steinberg et le quaterback Warren Moon, qu’il considère comme "son frère". Ils font d’ailleurs tous deux un caméo dans le long-métrage de Cameron Crowe. Le premier présente le footballeur Troy Aikman – duquel il a réellement été l’agent – à Jerry Maguire.