Jugé sans justice sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm sur le lynchage en ligne ?

Dans le cadre d'une soirée sur les violences en ligne, France 2 diffuse ce 11 octobre le téléfilm "Jugé sans justice" porté par Yannick Choirat et Ophélia Kolb. La fiction relate la douloureuse expérience d'un homme victime d'une erreur judiciaire, accablé par la rumeur et les réseaux sociaux.

Jugé sans justice : de quoi ça parle ?

France 2 propose une soirée thématique autour de la violence en ligne, composée d’un téléfilm et d’un documentaire inédits. La fiction Jugé sans justice, une adaptation du roman de Mathieu Menegaux Est-ce ainsi que les hommes jugent ?, sera suivie du documentaire Les réseaux de la colère. Le téléfilm suit un homme sans histoires, qui va se retrouver au cœur d'une affaire dramatique et va ainsi être mis au ban de la société par la rumeur et les réseaux sociaux.

Le scénario est le suivant : Gustavo, mari et père de famille " parfait ", devait ce jour-là vivre son heure de gloire professionnelle. Mais cette journée tant attendue se transforme en cauchemar : il est placé en garde à vue pour tentative d’enlèvement sur mineure et homicide volontaire. Gustavo est-il coupable ? Claire, la victime présumée, poste son histoire sur les réseaux sociaux. Gustavo et sa famille entrent dans la spirale de la vindicte populaire. Est-il possible d’en sortir et dans quel état ? La justice se heurte au tribunal de l’opinion et à la rumeur…

Les faits datent de trois ans et très peu de preuves peuvent accuser Gustavo. Cependant, il peut compter sur l'acharnement du commandant Defils, prêt à boucler cette affaire, et la colère de l'ado revancharde accro aux réseaux sociaux pour le faire plonger dans un réel cauchemar.

Lynchage et acharnement

Jugé sans justice est signé Lou Jeunet. Le couple persécuté par la justice est composé de Yannick Choirat et Ophelia Kolb. On retrouve également Emmanuel Salinger, Anne Benoit mais aussi Justine Lacroix et Mathieu Capella. Le sort s'acharne sur un homme et sa famille. Victime de maltraitance et de persécution, le père de famille ne peut rien face à l'enfer de la machine judiciaire lorsqu'elle s'acharne à prouver sa culpabilité. Le commissaire est plus que déterminé à rendre justice à Claire, quitte à dépasser certaines limites.

Jugé sans justice ©France tv

L'identité de Gustavo va finir par être révélée sur Internet et tout va basculer à nouveau. Les réseaux sociaux accélèrent le processus et la haine est grandissante. Toute sa famille se retrouve harcelée et son employeur le met à pied. A la suite du téléfilm, en deuxième partie de soirée, France 2 offre une mise en perspective avec le documentaire qui tente d’analyser l’origine et les mécanismes de la violence en ligne.