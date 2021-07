Jumanji sur 6ter : quelle est la signification du titre du film ?

« Jumanji » est dorénavant un film culte. Réalisé par Joe Johnston, il demeure l’un des rôles emblématiques de Robin Williams. Mais au fait, ça veut dire quoi le mot Jumanji ?

Jumanji : un classique pour la jeunesse

En 1996, Joe Johnston, le futur réalisateur de Jurassic Park 3 et Captain America : First Avengers, signe l’un des plus gros classiques de sa carrière : Jumanji. Porté par Robin Williams et une toute jeune Kirsten Dunst, le long-métrage raconte comment Alan retrouve le monde réel après avoir été enfermé 26 années dans le jeu Jumanji. Au fil des ans, Jumanji a renforcé son statut de film culte, et demeure aujourd’hui une référence absolue du septième art. A l’époque, l’œuvre a rapporté plus de 262 millions de dollars de recettes (pour un budget de 65 millions). Depuis, Sony Pictures a produit deux autres suites, portées par Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillan.

Que signifie le titre du film ?

Initialement, Jumanji est une adaptation du roman éponyme de Chris Van Allsburg sorti en 1981. Le concept du livre est né de la frustration d’un enfant. L’idée de ce jeu de plateau est née dans l’esprit de l’auteur après d’interminables parties de Monopoly :

Quand j’étais enfant et que je jouais au Monopoly ça me semblait passionnant au début et puis quand j’avais terminé tout ce qu’il me restait c’était de la fausse monnaie. Je pensais que ce serait bien plus stimulant et drôle d’avoir un jeu dans lequel chaque case vous promettait de vivre une véritable aventure.

Jumanji ©Sony Pictures

Il faut dire que le Monopoly, comme le concept de Jumanji, sont de véritables casse-têtes. Le film s’inspire donc du célèbre jeu de société, et se traduit comme une prison inviolable. Mais au fait, ça signifie quoi Jumanji ? Pour baptiser sa création, l’auteur Chris Van Allsburg voulait un nom aux consonances étrangères et excitantes. Il a donc sélectionné ce mot si particulier. Parce qu’effectivement, ce terme existe réellement dans la vraie vie. En effet, le mot jumanji signifie « plusieurs effets » en zoulou. Un terme parfait pour définir son œuvre. Un mot qui inspire curiosité et émerveillement. De plus, le plateau du jeu se compose de 110 cases et donc d’un maximum de possibilités et d’inconnues, pour un maximum d'effets !