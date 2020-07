Jurassic Park 2 mardi 7 juillet sur TF1 : avez-vous remarqué la référence à King Kong ? - CinéSéries

TF1 diffuse le 7 juillet "Le Monde Perdu", suite au cultissime "Jurassic Park", toujours avec Steven Spielberg à la mise en scène. Du trio principal, seul Jeff Goldblum revient pour se confronter aux dinosaures. Un second volet qui cite un autre classique : "King Kong". Découvrez les liens entre ces deux oeuvres.

Le Monde Perdu : une suite encore plus spectaculaire que Jurassic Park

Quand Steven Spielberg apprend que l'auteur Michael Crichton planche sur un second bouquin, il en achète les droits avant même qu'il ne soit achevé. Son film, Le Monde Perdu, en reprendra la trame (avec quelques différences) en se déroulant 4 ans après le premier film. L'expérience dans le parc a été une catastrophe pour John Hammond (Richard Attenborough), avec des victimes à la clé et des dommages sur son île. Mais Isla Nublar n'était qu'une partie du projet du milliardaire. Le Docteur Ian Malcolm (Jeff Goldblum) va le découvrir quand Hammond revient vers lui pour l'informer qu'il a d'autres ambitions : une île sur laquelle les dinosaures vivent en toute liberté. Il tente de convaincre Malcolm de participer à une expédition, à laquelle sa petite-dame, Sarah Harding (Julianne Moore), est déjà conviée. Il va découvrir sur place qu'une autre expédition destinée à chasser un T-Rex est en cours sur l'île afin de le ramener à San Diego. Une opération qui ne peut que mal tourner...

Quand Le Monde Perdu cite King Kong

Quand on lit le titre, on pense fort logiquement au livre éponyme de Sir Arthur Conan Doyle. Michael Crichton l'a choisi justement pour cette filiation, dans une sorte d'hommage très visible. Mais il s'avère que le film cite davantage un autre titre culte : King Kong. La dernière partie du Monde Perdu décrit l'arrivée en bateau d'un T-Rex à San Diego. Une fois en liberté dans la ville le dinosaure va mettre le bazar et fera quelques victimes. Ce bateau, justement, est nommé le SS Venture, en référence au bateau qui conduit le singe King Kong à New York dans le film de 1933.

La filiation entre les deux titres pourrait s'arrêter ici, à cette référence à côté de laquelle les cinéphiles avertis ne sont pas passés. Mais c'est en réalité tout le dernier acte du Monde Perdu qui est quasiment un hommage à King Kong. Il faut savoir que Michael Crichton n'a pas du tout écrit cette partie en ville, elle a été inventée pour le film. Une différence de taille, qui n'est pas sans rappeler la fin de King Kong, quand le singe se ballade à New York, semant le chaos autour de lui. On ressent que la construction de ce final ne serait peut-être pas ainsi si ce film des années 30 n'avait jamais inventé l'animal géant. Chez Michael Crichton, l'intrigue se termine avec le départ des personnages de l'île, en laissant les dinosaures sur leur bout de terre.

L'influence du Monde Perdu sur Jurassic World

Quand la franchise Jurassic Park est relancée avec une nouvelle trilogie, la narration présente un nouveau parc dans le premier film. Puis, comme chez Steven Spielberg, les dinosaures vont reprendre leur droit. Dans la suite, Fallen Kingdom, on sent là également toute l'influence du Monde Perdu avec un scénario qui débute sur une île puis transporte les dinosaures dans la société humaine. Le prochain épisode, sous-titré Dominion, va embrasser davantage ce que Steven Spielberg avait fait à l'époque dans Le Monde Perdu. Plus qu'un unique T-Rex, c'est plusieurs espèces qui sont susceptibles de s'attaquer aux hommes. Parfait pour s'extirper d'un modus operandi toujours similaire avec les limites d'une île éloignée. Et pour rattacher ces deux trilogies, Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill reprennent du service. Sortie prévue le 9 juin 2021 dans les salles françaises.

Le Monde Perdu : Jurassic Park est diffusé sur TF1 le 7 juillet 2020 à 21H05.