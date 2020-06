Jurassic Park mardi 30 juin sur TF1 : découvrez comment les rugissements des dinosaures ont été créés

Ce soir, TF1 diffuse Jurassic Park à 21h05, l'occasion de revenir sur cet immense classique de Steven Spielberg. Le long-métrage regorge de petites anecdotes croustillantes. Mais il fallait faire un choix. Découvrez donc comment les cris des dinosaures ont été créés.

Jurassic Park : un immense classique

En 1993, Steven Spielberg marque une fois de plus l'histoire du cinéma en offrant au monde Jurassic Park. Une œuvre culte portée par Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Samuel L. Jackson et le grand Richard Attenborough, qui n'avait pas fait l'acteur depuis 15 ans. Produit par Universal, le studio avait poussé à l'époque Steven Spielberg à réaliser Jurassic Park juste avant un autre de ses immenses classiques : La Liste de Schindler. Et l’insistance d'Universal a été payante puisque Jurasssic Park a remporté trois Oscars : Meilleur son, Meilleur montage sonore et Meilleurs effets visuels. Le film est devenu un succès historique. Jurassic Park a rapporté plus de 1 milliard de dollars au box-office (en comptant sa ressortie 3D en 2013), faisant de ce film le plus gros succès de l'histoire du cinéma jusqu'à la sortie en 1997 de Titanic (sans prendre en compte l'inflation). En outre, avec son budget de 63 millions de dollars, il est jusqu'en 2009 le film le plus rentable de tous les temps.

Comment les cris des dinosaures ont-ils été recréés ?

L'une des grandes forces de Jurassic Park réside évidemment dans la représentation des dinosaures. Steven Spielberg a utilisé des images de synthèse pour les plans larges et des animatroniques pour les plans rapprochés. Il a su employer la technologie à bon escient tout en conservant une approche créative. La beauté des effets visuels a d'ailleurs tellement impressionné George Lucas que c'est ce film qui lui a donné envie de faire la prélogie Star Wars. Mais pour atteindre une crédibilité totale, il fallait également imaginer les cris des dinosaures.

L'équipe chargée de recréer les différents cris des animaux a fait preuve d'une grande ingéniosité. Par exemple, le cri du Dilophosaure, le dinosaure à collerette, est une combinaison de cris de singes hurleurs, de faucons, de serpents à sonnette et de cygnes. Concernant les cultissimes Vélociraptors, leur cri strident est composé de sons d'éléphants de mer, de dauphins et de morses. Le hurlement du sympathique Brachiosaure a été créé avec des sons de baleines et d'ânes. Enfin, le rugissement de l'inimitable T-Rex est issu d'un mélange d'aboiements, des cri de pingouins, de tigres, d'alligators et d'éléphants. Un drôle d'assemblage pour obtenir l'un des sons les plus cultes de l'histoire du cinéma. Tout un registre animal pour composer des rugissements inédits, à retrouver ce soir sur TF1 à partir de 21h05.