Kill me three times sur Netflix : c'est quoi cette comédie noire avec Simon Pegg ?

"Kill me three times" est disponible sur Netflix. Mais c'est quoi ce film avec Simon Pegg passé quasiment inaperçu ?

Kill me three times : à trois avant l'aube

Kill me three times est un film de Kriv Stenders sorti en 2015.

On y suit les tribulations de plusieurs personnages hauts en couleurs dans la petite bourgade d'Eagles's nest en Australie. Jack Taylor (Callan Mulvey), un propriétaire de motel soupçonne sa femme Alice (Alice Braga) de le tromper. Il engage alors Charlie Wolfe (Simon Pegg), un détective privé, tueur à gages à ses heures perdues, pour mener l'enquête. Ce dernier réussit alors à filmer la femme infidèle en plein ébats sexuels avec un certain Dylan Smith (Luke Hemsworth). Le mari trompé, dans une rage impossible à contrôler, demande donc à Charlie d'éliminer son épouse. Mais si tout a l'air assez simple sur le papier, il n'en est rien dans la réalité. Le tueur va se retrouver au milieu d'une histoire sans dessus-dessous où s'entremêlent meurtre, vengeance et demande de rançon.

Le casting est complété par Teresa Palmer et Sullivan Stapleton qui jouent un couple. Elle est réceptionniste, lui dentiste, et a une énorme dette de jeu. L'actrice était enceinte pendant le tournage, c'est pour cette raison qu'elle porte essentiellement des habits très larges.

Le film est une comédie noire qui part dans tous les sens, dans la veine d'un Burn after reading des frères Cohen. Le tournage s'est déroulé intégralement en Australie, à Perth notamment et dans la région viticole de Margaret River.

Un réalisateur fidèle à son pays

Kriv Stenders est un réalisateur en effet très proche de son pays. Ses long-métrages mettent souvent en avant des histoires authentiques de l'Australie. C'est par exemple le cas de Red dog et de sa suite Blue, mon chien d'Australie. Les deux films ont comme héros un chien rouge qui a rallié des communautés australiennes alors qu'il était à la recherche de son maître. Red dog a reçu de nombreuses récompenses au IF Awards 2011 (les Oscars australiens), notamment celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Josh Lucas.

Dans Australia day, qui se déroule durant un jour férié controversé, on suit trois personnages dont les destins vont se croiser. Un procédé que l'on retrouve, dans un style moins dramatique, dans Kill me three times.

Simon Pegg, l'acteur qui vous veut du bien

Même cas de figure entre Simon Pegg et certains réalisateurs avec lesquels il entretient une relation de travail privilégiée. Que ce soit un grand rôle ou un caméo, l'acteur britannique n'est jamais très loin.

C'est en effet d'abord le cas avec Edgar Wright. Les deux hommes ont connu le succès avec une trilogie totalement loufoque : Shaun of the dead, Hot fuzz, et Le dernier pub avant la fin du monde. A noter que l'acteur y joue à chaque fois aux côtés d'un autre trublion anglais fabuleux en la personne de Nick Frost.

Autre rencontre importante dans la carrière de l'acteur, celle avec J.J Abrams, commencée avec Mission : impossible III. Simon Pegg y incarne Benji, l'assistant d'Ethan Hawke spécialiste en informatique. Un rôle qu'il tient depuis dans chaque nouvel épisode. L'histoire d'amour et d'amitié entre les deux semble faite pour durer, le comédien faisant souvent partie des aventures de l'Américain, qu'il y soit réalisateur ou producteur. Pegg est par exemple de la saga Star Trek. On a pu également le voir, tout du moins l'entendre, dans Star Wars : le réveil de la Force. Sa voix complètement transformée, Unkar Plutt, celui qui voulait échanger BB-8 à Rey contre des portions de nourriture, c'est lui !

Kill me three times est disponible en streaming sur Netflix.