La Bande à Picsou : Le Trésor de la Lampe Perdue mardi 28 juillet sur W9 : comment Aladdin a inspiré le film ?

"La bande à Picsou – Le Trésor de la Lampe Perdue" est un petit classique pour toute une génération. Sorti en 1991, il demeure l'une des adaptations préférées de Picsou par les fans. Retour sur ce classique de Walt Disney Studios.

La Bande à Picsou : une série culte

De 1987 à 1990, la série La Bande à Picsou a fait le bonheur des jeunes téléspectateurs de l'époque. Produite par Walt Disney Pictures, cette série animée a initialement été diffusée sous la forme d'un téléfilm de deux heures en cinq parties. Face au succès de cette série, qui est rapidement devenue culte, Disney a produit de nombreuses autres séries pour la jeunesse. Le show mettait en scène les personnages de l'univers des canards au sein de Walt Disney Studios. Les héros étaient donc principalement Picsou et ses petits-neveux Riri, Fifi et Loulou. Une équipe pas comme les autres qui parcourt le monde à la recherche de trésors cachés. La Bande à Picsou a été produite durant 100 épisodes, tous d'une durée de 25 minutes.

Un film en guise de conclusion

Puis, en 1991, vient La Bande à Picsou : Le Film – Le Trésor de la Lampe Perdue. Réalisé par Bob Hathcock, Gaëttan Brizzi et Paul Brizzi, le film fait office de conclusion à la série culte. Un métrage qui vient dénouer les éléments de la série et offrir une dernière aventure à cette équipe de joyeux canards. Cette fois, Picsou, ses 3 neveux et Zaza s'embarquent dans une nouvelle aventure qui les mène jusqu'en Égypte sur la trace d'un mystérieux trésor. Ils tombent sur une lampe magique dans laquelle est enfermé un génie farceur.

La Bande à Picsou : Le Film – Le Trésor de la Lampe Perdue est le 37ème long-métrage d'animation des studios Disney. Bien que sortie au cinéma, l’œuvre ne fait pas partie des « Classiques d'animations », qui regroupent les films d'animation avec ou sans prises de vues réelles produits exclusivement par Walt Disney Animation Studios. En effet, La Bande à Picsou : Le Film – Le Trésor de la Lampe Perdue a été réalisé par une filiale de la firme : DisneyToon Studios. En tout cas, ce film a rencontré un franc succès au cinéma. Les critiques ont majoritairement apprécié la proposition de Bob Hathcock, Gaëttan Brizzi et Paul Brizzi qui offraient un épilogue solide à la série animée. Au box-office, La Bande à Picsou : Le Film – Le Trésor de la Lampe Perdue a rapporté plus de 18,1 millions de dollars.

Une référence directe à Aladdin

Évidemment, La Bande à Picsou : Le Film – Le Trésor de la Lampe Perdue s'inspire de certains classiques. Le film rend effectivement hommage à la saga Indiana Jones, sortie dix ans plus tôt. Rien que dans la typologie du titre, et dans les couleurs utilisées, Bob Hathcock, Gaëttan Brizzi et Paul Brizzi veulent rendre hommage au classique de Steven Spielberg.

Mais ce n'est pas la seule référence à laquelle il faut se rapporter. La Bande à Picsou : Le Film – Le Trésor de la Lampe Perdue s'inspire également de Aladin, ou la lampe Merveilleuse. Conte orphelin arabo-perse, il ne figure dans aucun ancien manuscrit ou recueil tel que Les Mille et Une Nuits. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'il soit recensé. L'histoire met évidemment en scène le célèbre Aladin, qui était initialement orthographié avec deux D. Ainsi, avant même la sortie de Aladdin en 1992, La Bande à Picsou : Le Film – Le Trésor de la Lampe Perdue faisait explicitement référence à ce célèbre conte. Peut-être même que le succès du film a poussé Disney à proposer sa propre relecture du conte de Aladin, à travers l'énorme classique de John Musker et Ron Clements.

Ainsi, La Bande à Picsou : Le Film – Le Trésor de la Lampe Perdue est diffusé ce mardi 28 juillet à 21h05 sur W9. L'occasion de se replonger dans ce classique d'animation des années 1990.