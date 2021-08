La Cité de la peur sur TMC : le jour où Valérie Lemercier a oublié d'aller sur le tournage

Valérie Lemercier est présente, dans un second rôle, au casting de "La Cité de la peur", une comédie culte qui a laissé son empreinte en France. Saviez-vous que l'actrice avait oublié de se rendre sur le plateau durant une journée de tournage ?

La Cité de la peur : une comédie dans la légende

Comédie culte portée par le groupe tout aussi culte (Les Nuls), La Cité de la peur est une savoureuse parodie. L'histoire se concentre sur Odile Deray (Chantal Lauby), une attachée de presse chargée de s'occuper du petit film d'horreur Red Is Dead. Sa tâche n'est pas facilitée par la qualité de l'œuvre, qui ne rencontre pas une once de succès. En plein Festival de Cannes, un tueur en série va décider d'imiter celui du film en commettant des meurtres. La réalité rattrape la fiction et un début de buzz commence à s'amorcer. Pour protéger l'acteur du film, Simon Jérémi (Dominique Farrugia), Odile engage Serge Karamazov (Alain Chabat), un garde du corps d'une fiabilité discutable. Or, malgré cette protection, les prochains jours du festival vont réserver leur lot de surprises aux protagonistes.

Le film a marqué les esprits et le cinéma français pour un tas de raisons. L'humour habituel des Nuls est à son meilleur dans La Cité de la peur. On continue encore aujourd'hui d'évoquer des répliques ou des scènes légendaires. En plus de son trio principal, une belle liste de seconds rôles est présente au casting : Gérard Darmon, Jean-Christophe Bouvet, Tchéky Karyo, Jean-Pierre Bacri, Eddy Mitchell, Pierre Lescure, Michel Hazanavicius ou encore Valérie Lemercier. Pour cette dernière, qui incarne la femme du premier projectionniste assassiné, l'expérience a été un peu particulière. Elle a tout bonnement oublié de se rendre sur le plateau un jour.

La Cité de la peur ©Le Studio Canal+

Pas au top de sa forme, elle a ingurgité un tube de pilules et n'était pas du tout en état pour tourner. Elle ne s'est même pas rappelé, sur le coup, que les prises de vue étaient en cours. C'est sa petite sœur, engagée comme stagiaire script, qui a été prise pour la remplacer le temps d'une journée. Afin que le public ne se rende compte de rien, elle a été filmée de loin. Et il faut le dire : le subterfuge fonctionne.