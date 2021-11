La Dernière partie : Franck Dubosc évoque la mort de son père à travers le téléfilm TF1

Franck Dubosc est à l'affiche du téléfilm "La Dernière partie" inspiré librement de sa propre histoire dans laquelle il revient sur la fin de vie de son père, incarné à l'écran par Guy Marchand.

La Dernière partie : une fiction inspirée de sa propre vie

Tout comme l'a fait très récemment l'humoriste Jarry avec la fiction A tes côtés, Franck Dubosc revient avec émotion sur la fin de vie son père dans le téléfilm La Dernière partie. Les confidences qu'il a faites au scénariste Jean-André Yerles se sont transformées en un scénario touchant, illustrant la dure réalité des proches qui doivent accompagner jusqu'au bout l'un des leurs. Le comédien a perdu son père en 2002, il était atteint de la maladie de Charcot. Presque 20 après sa disparition, il aborde avec émotion, la question de la fin de vie.

Un sujet difficile, où il illustre la relation compliquée qu'il avait avec son père, campé par l'acteur Guy Marchand. Dans le rôle de la mère, on retrouve Macha Méril, et à ses côtés il y a également Héléna Noguerra, et Julie Gayet mais aussi Bruno Solo. Le projet tenait à cœur au comédien qui y a longuement réfléchi avant de passé le cap. Il se livre dans 20 minutes :

Cette envie de parler de mon père me suit depuis longtemps. Il fallait que je sois prêt. Et puis, il y a dix ans, on ne m’aurait pas donné le crédit de faire un film entier sur la fin de vie de mon père.

La dernière partie ©TF1 Production

Un téléfilm qui peut parler à tout le monde

Franck Dubosc est loin de ses personnages exubérants, extravertis et drôles. Il dévoile ici une facette plus sensible et méconnue de sa personnalité. Le comédien incarne Christophe, un homme qui est avocat et qui s'apprête à recevoir la Légion d'honneur. Malheureusement, son père Francis est très malade et a choisi le jour de la cérémonie pour mourir. Les deux hommes n'ont alors que peu de temps pour se réconcilier. Leur relation est très conflictuelle et remplie de non-dit. Le film retrace fidèlement certaines situations vécues par le comédien et son père.

Certaines scènes sont touchantes et les moments d'intimités entre Franck Dubosc et Guy Marchand sont très forts. L'humoriste tient à s'éloigner petit à petit des rôles comiques et souhaite incarner des personnages plus "vrais", comme il le dit lui-même :

J’aime les deux, j’aime aussi faire rire. D’ailleurs dans La Dernière partie, parfois, on se prend à sourire. J’ai envie de moins faire le rigolo et d’aller vers des rôles émouvants dans des histoires vraies. J’ai fait beaucoup de personnages « en plastique », dont on pourrait presque faire des petites figurines. Aujourd’hui, j’ai envie d’incarner des personnages qui ressemblent un peu plus à tout le monde.

La dernière partie ©TF1 Production

Loin d'être un projet autobiographique à 100%, Franck Dubosc se glisse dans la peau de monsieur tout le monde qui doit faire face, comme il peut, à cette situation. Le téléfilm illustre également la relation qu'entretient le personnage avec son propre fils de 13 ans. Il est avant tout question d'amour et de bienveillance. Le téléfilm La Dernière partie est une bonne occasion pour découvrir le comédien dans un rôle plus dramatique et poignant.