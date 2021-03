La doc et le véto sur France 3 : Michel Cymes a réellement accouché une brebis pour le tournage

"La doc et le véto" est un téléfilm inédit diffusé ce mardi 9 sur France 3. Cette nouvelle fiction est portée par le célèbre médecin Michel Cymes et la belle Dounia Coesens (Plus belle la vie). Il y interprète un vétérinaire de campagne qui est rejoint par une jeune docteure venue s'implanter dans un petit village d'Auvergne. Pour le téléfilm, Michel Cymes a donné de sa personne et a expérimenté à l'improviste la naissance d'un agneau!

La doc et le véto : Michel Cymes et Dounia Coesens en terre auvergnate

Tourné à Besse, dans le Puy-de-Dôme, le téléfilm La doc et le véto diffusé sur France 3 met en avant la beauté de l'Auvergne à travers une belle histoire. Cette fiction inédite est portée par Michel Cymes qui sort de sa zone de confort et par Dounia Coesens, alias Johanna Marci dans Plus belle la vie, qui prend plaisir ici à s'émanciper de cette série culte. La jeune femme interprète une docteure, tout juste diplômée, qui vient s'installer en pleine campagne dans un petit village auvergnat, à Valerande-les-Chantelles.

Mais la nouvelle arrivante parisienne et très ambitieuse n'est pas au bout de ses peines, elle est contrainte de partager son cabinet avec celui du vétérinaire. Elle va très vite se rendre compte de la dure réalité dans ce bout de France isolé. Les deux professionnels vont devoir allier leurs compétences pour venir en aide à un jeune éleveur de brebis dont les bêtes meurent mystérieusement. La comédie aborde avec un ton léger de sérieuses problématiques.

Michel Cymes a pratiqué un agnelage improvisé !

Plutôt habitué aux plateaux de télévision, Michel Cymes prouve une nouvelle fois qu'il a plus d'une corde à son arc. En effet, il peut être docteur, animateur, et même vétérinaire pour le besoin du téléfilm France 3. Le naturel de son jeu montre bien que ce dernier est à l'aise derrière la caméra. Cependant, il n'a pas pour habitude de soigner des lapins ou des moutons. Il a donc découvert un nouveau métier au travers de cette expérience en Auvergne.

Dès les premières scènes du film on retrouve une scène d'agnelage très impressionnante - la mise bas d'une brebis. Effectivement, elle est réalisée sans trucage. Il s'est confié à ce sujet pour France 3 :

Ça a été un moment très émouvant. J’avais déjà fait des accouchements humains, mais je n’avais jamais mis bas un animal. Je peux vous dire que c’est beaucoup plus physique que d’accoucher un petit d’homme. J’ai beaucoup transpiré, mais ça a été un moment très émouvant.

Cette séquence fut totalement improvisée. Une brebis a mis bas lors du tournage. Ils en ont donc profité pour une tourner cette scène qui montre parfaitement la réalité du métier de vétérinaire. Il a donc fallu faire preuve de sang-froid, afin que tout se déroule correctement et paisiblement pour les bêtes. Ce fut une toute nouvelle expérience riche en émotions pour le célèbre médecin qui a réellement apprécié participer à ce téléfilm.

Plusieurs thèmes sérieux en toile de fond

Témoignage d'une réalité difficile, les petits villages isolés souffrent d'un terrible désert médical et la jeune médecin s'en rend très vite compte. Le téléfilm permet ainsi de valoriser le rôle des vétérinaires de campagnes, un métier indispensable dans les territoires ruraux. La lumière est donc mise sur les agriculteurs et les éleveurs qui rencontrent au quotidien de nombreux problèmes professionnels, personnels et financiers.

Néanmoins, La doc et le véto peint un beau tableau de ce qui se passe aujourd'hui à la campagne. Le téléfilm est parsemé d'ondes positives, on découvre de magnifiques paysages lors d'une très belle randonnée organisée sur la chaîne des Puys. L'accent est mis sur les relations humaines entre les personnages qui font preuve de solidarité et d'entraide. Le binôme fonctionne à merveille et une réelle complicité va se créer entre la jeune femme et le vétérinaire expérimenté.

La doc et le véto est diffusé ce mardi 9 mars sur France 3 à 21 h 05.