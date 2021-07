La Folle histoire de Max et Léon sur TF1 : une célèbre comédie a influencé le film

Premier film qui voit le duo comique du Palmashow sur grand écran, « La Folle histoire de Max et Leon » a pu compter sur de nombreux invités de marque de la scène comique française. Un choix influencé par une célèbre comédie française.

La Folle histoire de Max et Leon : quand le Palmashow revisite la Seconde Guerre mondiale

Créé en 2002, le Palmashow connaît véritablement son heure de gloire au début des années 2010 grâce à Internet. En effet, Grégoire Ludig et David Marsais sont très vite comparés aux Inconnus ou aux Nuls pour leurs sketchs très absurdes. Le duo comique prend plaisir à parodier des personnalités publiques ou bien encore des films cultes. C’est ce type d’humour très référentiel qui tape dans l’œil du public, permettant au Palmashow de lancer leurs émissions sur des chaînes publiques comme C8 ou bien encore TF1.

De Very Bad Blagues à La Folle Soirée du Palmashow, en passant par Palmashow, l'émission, le binôme devient incontournable en France. Et c’est ainsi qu’en 2016, ils mettent en scène leur premier film : La folle histoire de Max et Leon.

Sur le même principe que des films cultes tels que La Grande Vadrouille, Mais où est donc passée la septième compagnie ? ou bien encore Papy fait de la résistance, le Palmashow revisite la Seconde Guerre mondiale sous un angle comique. Le film suit donc Max et Léon, deux amis d'enfance bons à rien qui tentent par tous les moyens de ne pas être enrôlés pour faire la guerre.

Des humoristes à la pelle

Pour un premier film tel que La Folle histoire de Max et Leon, Grégoire Ludig et David Marsais ont su attirer des acteurs réputés : Dominique Pinon, Bernard Farcy, Thomas VDB, Florence Foresti, Alban Lenoir, Christophe Lambert ou bien encore Simon Astier. Les deux hommes ont également fait appel à des anciens de la maison Canal+ tels que Kyan Khojandi, Baptiste Lecaplain, Jonathan Cohen, Kad Merad, Monsieur Poulpe et Sébastien Thoen. Des choix délibérés de la part du duo ainsi que du réalisateur du film Jonathan Barré.

La folle histoire de Max et Leon ©Blagbuster

En effet, ce dernier déclarait au moment de la sortie du film :

Une référence immanquable, donc… À noter que le deuxième film du Palmashow, intitulé Les Vedettes, ne verra le jour qu’à partir de 2022.