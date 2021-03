La Légende de Zorro sur NRJ 12 : Catherine Zeta-Jones se souviendra longtemps du tournage

Après « Le Masque de Zorro », le cinéaste Martin Campbell reprend du service et offre « La Légende de Zorro ». Une suite musclée dans laquelle Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones sont de retour. Le tournage n'a pas été de tout repos.

Zorro : un personnage emblématique

En 1998, Martin Campbell décide de dépoussiéré le mythe de Zorro. Il met alors en scène Le Masque de Zorro. Pour l'occasion, il embauche Antonio Banderas dans le rôle principal et Catherine Zeta-Jones dans la peau d'Elena. Le film rencontre un certain succès avec plus de 250 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 95 millions). Forcément, Sony décide de lancer la production d'une suite. En 2005, toute l'équipe rempile pour La Légende de Zorro. Malheureusement, le long-métrage rencontre un succès moins éclatant avec 142 millions de dollars de recettes pour un budget de 75 millions.

La Légende de Zorro ©Sony Pictures

Zorro est un personnage définitivement iconique. Il est créé en 1919 sous la plume de l'américain Johnston McCulley. La première apparition du justicier masqué survient dans un roman-feuilleton : Le Fléau de Capistrano. Dès 1920, face au triomphe des nouvelles, Zorro est adapté dans un tout premier film muet intitulé The Mark of Zorro. En tout, il y a plus d'une cinquantaine d'adaptations cinématographiques du personnage, jusqu'à la dernière en date : La Légende de Zorro. C'est l'un des personnages les plus célèbres du siècle dernier. Zorro était absolument partout. Au cinéma donc, mais également à la télévision, dérivé sous forme de séries TV, mais aussi de dessins-animés ; dans des romans ; au théâtre ; dans des jeux-vidéo et même à travers des bandes-dessinées.

Le tournage le plus dangereux de la carrière de Catherine Zeta-Jones

Avec cette suite, Martin Campbell voulait offrir une dose d'action beaucoup plus importante qu'à travers le premier film. Il faut dire qu'avec des films comme GoldenEye, Casino Royale, Vertical Limit ou encore Green Lantern, Martin Campbell s'y connaît en terme d'action. Il a donc tenu à rendre La Légende de Zorro encore plus spectaculaire que le premier opus :

Les séquences de combat sont beaucoup plus développées en termes de duels à l'épée, et il y a une scène impressionnante sur un train vers la fin du film. Le film comprend tant de scènes d'action qu'il a fallu une énorme préparation pour la première comme pour la deuxième équipe. Tout a dû être storyboardé très précisément, préparé en amont, planifié et répété.

Elena De La Vega (Catherine Zeta-Jones) - La Légende de Zorro ©Sony Pictures

Une approche plus musclée qui n'a pas plu à tout le monde. La comédienne Catherine Zeta-Jones se remémore ce tournage, qu'elle considère comme l'un des plus dangereux de sa carrière :

Ce tournage fut le plus excitant, mais aussi le plus dangereux de ma carrière

Dangereux, le mot est faible. Catherine Zeta-Jones a tourné dans les collines sauvages de San Luis Potosi, à 2000 mètres d'altitude, au Mexique. Un endroit infesté de serpents et surnommé « la capital des crotales ». Sachant que le premier hôpital se situe à 400km, toute morsure aurait sans doute été fatale :