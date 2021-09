La Ligne Verte sur NRJ 12 : le jour où Stephen King a testé la chaise électrique

"La Ligne verte" est l'une des nombreuses adaptations tirées du travail du célèbre Stephen King. De passage sur le plateau, l'auteur a voulu essayer de s'installer sur la chaise électrique. Une expérience qui, vous vous en doutez, n'a pas été très agréable.

Un film culte

La Ligne verte est à ranger dans la catégorie des excellentes adaptations de Stephen King au cinéma. Le film est même devenu culte auprès du public grâce à l'émotion qu'il déploie et la performance des deux acteurs principaux. À l'international, on le retrouve dans la première partie du classement des films les mieux notés sur IMDB - d'ailleurs, le premier est Les Évadés, une autre adaptation de Stephen King par Frank Darabont. En France, sa popularité se fait encore plus ressentir avec une troisième place dans la liste des Meilleurs films de tous les temps selon les spectateurs sur Allociné.

Le scénario de La Ligne verte reprend avec fidélité la trame imaginée par l'auteur. Tom Hanks incarne Paul Edgecomb, le gardien-chef de la prison de Cold Mountain. C'est là qu'il fait la rencontre de John Coffey (Michael Clarke Duncan), un homme à la carrure impressionnante qui est accusé d'avoir violé puis tué deux petites filles. Paul est quotidiennement au contact des prisonniers qui sont destinés à la peine de mort. Il va se prendre d'affection pour John, avec qui il va nouer une relation particulière durant les derniers instants de sa vie. Malgré des éléments fantastiques, La Ligne verte n'est pas autant ancré dans l'horreur ou le surnaturel que d'autres écrits de Stephen King.

La Ligne verte ©Warner Bros.

Quand Stephen King s'installe sur la chaise électrique

Lors de la production, Stephen King s'est rendu sur le plateau pour voir comment les choses se déroulaient. Intrigué par la chaise électrice, l'auteur a demandé à être installé dessus pour voir l'effet que ça lui ferait. Même si nous sommes dans le cadre d'un film, la sensation doit être impressionnante puisque le décor doit absolument sonner réaliste. Cette expérience a été douloureuse pour King puisque, aussitôt attaché, il a demandé à être libéré. Il a pu ainsi se rendre compte de ce que vivaient ceux qui étaient condamnés, même s'il ne s'est pas retrouvé face à la mort.

La Ligne verte est une œuvre qui se veut justement contre la peine de mort et la chaise électrique. D'ailleurs, une petite incohérence s'est glissée dans l'histoire par rapport à cet instrument de mort. Les événements se déroulent en 1935 en Louisiane. Or, à cet endroit des États-Unis, la chaise n'est arrivée que trois ans plus tard.