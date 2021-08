La maison au bout de la rue sur M6 : Jennifer Lawrence a chanté pour les besoins du film

En 2012, Jennifer Lawrence était encore une star montante de la scène hollywoodienne. C’est dans ce contexte qu’on la retrouve dans « La maison au bout de la rue ». L’actrice s’est fortement impliquée dans ce projet, poussant même la chansonnette pour les besoins du film.

La maison au bout de la rue : J-Law vit l’horreur

Aussi ironique que cela puisse paraître, La maison au bout de la rue fut l’un des premiers projets cinématographiques sérieux de la carrière de Jennifer Lawrence. En effet, la comédienne a tourné le film en 2010, bien avant X-Men : le commencement et Hunger Games, deux longs-métrages qui l’ont définitivement rendu célèbre auprès du grand public. Il a pourtant fallu attendre deux ans avant que le film d’horreur ne voie le jour dans les salles obscures. Nul doute que la notoriété de J-Law, acquise grâce à ses deux précédents blockbusters, a joué un rôle dans sa diffusion au cinéma. Si le casting du métrage n’est pas ronflant, on notera tout de même la présence d’Elisabeth Shue (éternelle petite-amie de Marty McFly dans Retour vers le Futur 2 et Retour vers le Futur 3).

La maison au bout de la rue suit la jeune adolescente Elissa qui emménage avec sa mère dans une nouvelle ville nommée Woodshire. Leur nouvel habitat est cependant voisin d’un autre, dans lequel un double homicide affreux a eu lieu. En effet, une jeune fille y a assassiné ses propres parents 4 ans plus tôt. Seul rescapé du massacre, Ryan vit toujours sur les lieux. Elissa commence à se rapprocher de ce dernier. Toutefois, elle comprend que quelque chose cloche dans toute cette histoire.

Elissa Cassidy (Jennifer Lawrence) - La maison au bout de la rue ©Relativity Media

Jennifer Lawrence au micro

Si J-Law est une formidable actrice, elle dispose également d’un certain talent vocal. Ainsi, elle a su en faire profiter la production de La maison au bout de la rue. En effet, dans l’un des teasers promotionnels du film, on peut voir la comédienne reprendre le titre de Benji Hughes intitulé All You've Got to Do is Fall in Love. Accompagnée de sa guitare, J-Law fait chanter sa jolie voix, tandis que certaines images du film apparaissent à l’écran.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Jennifer Lawrence chante pour les besoins d’un film. On a ainsi pu entendre son brin de voix dans une scène coupée d’American Bluff. Surtout, elle a brillamment interprété The Hanging Tree, chanson originale du troisième volet d’Hunger Games. Le morceau s’est d’ailleurs classé numéro 1 dans de nombreux pays.