La Môme sur Arte : le rôle d’Edith Piaf a longtemps hanté Marion Cotillard

Pour son interprétation d’Edith Piaf dans "La Môme", Marion Cotillard remporte un César, un Oscar et pléthore d’autres récompenses. Un rôle qui marque un tournant dans sa carrière et pour lequel elle s’est transformée. Une métamorphose qui lui a laissé des séquelles.

La Môme : dans les souvenirs d’Edith Piaf

Alors qu’il réfléchit depuis longtemps à réaliser un film sur le fonctionnement d’un artiste, Olivier Dahan pense soudainement à Edith Piaf. C’est en tombant sur une photo de jeunesse de la chanteuse dans une rue parisienne que le réalisateur comprend qu’elle sera l’objet de son projet. Sorti en 2007, le biopic La Môme embarque le public dans les souvenirs de l’interprète de l’Hymne à l’amour.

De l’abandon de sa mère à son ultime concert à l’Olympia, en passant par son enfance dans une maison close, ses débuts à Montmartre, sa rencontre déterminante avec Louis Leplée ou son coup de foudre pour le boxeur Marcel Cerdan, le long-métrage adopte une narration non linéaire et navigue entre les étapes marquantes de la vie d’Edith Piaf.

Une célébrité incarnée par Marion Cotillard, métamorphosée. Clotilde Courau, Emmanuelle Seigner, Jean-Paul Rouve, Gérard Depardieu, Pascal Greggory, Sylvie Testud, Jean-Pierre Martins et Catherine Allégret complètent l’impressionnante distribution.

La Môme © TF1 Production

Le film est un véritable succès, qui réunit plus de cinq millions de spectateurs dans les salles françaises. Il décroche par ailleurs cinq César, dont celui de Meilleure actrice, ainsi que deux Oscars, dont un qui revient là aussi à Marion Cotillard.

Un tournant pour Marion Cotillard

La Môme marque une véritable évolution dans la carrière de la comédienne. Pourtant, les producteurs lui préfèrent à l’origine Audrey Tautou, l’autre actrice pressentie pour prêter ses traits à Edith Piaf. Ils estiment que Marion Cotillard n’est pas suffisamment bankable.

Cette dernière a pourtant contribué au succès de la saga Taxi. Elle a également été auréolée du César du Meilleur second rôle féminin pour sa performance dans Un long dimanche de fiançailles, où elle donne justement la réplique à Audrey Tautou. Enfin, sa carrière internationale est sur la bonne voie, notamment grâce à sa participation à Big Fish de Tim Burton.

Olivier Dahan insiste, convaincu par la gravité du regard de Marion Cotillard, et finit par obtenir gain de cause. La comédienne se transforme, adopte une autre posture, une autre élocution, un autre timbre et s’astreint à cinq heures de maquillage chaque jour de tournage (ce qui vaudra au long-métrage son deuxième Oscar). Une préparation minutieuse et une interprétation habitée qui lui valent une consécration. S’ensuivront des collaborations avec Christopher Nolan, Jacques Audiard, Woody Allen, James Gray ou encore Robert Zemeckis et Xavier Dolan.

Emportée par le rôle

Interrogée par le Guardian en 2012, Marion Cotillard confie avoir été longtemps possédée par Edith Piaf. Pendant huit mois, l'actrice s’est sentie hantée par la chanteuse, allant parfois jusqu’à reprendre sa voix. Pour sortir définitivement du rôle, elle a eu recours à des méthodes pour le moins surprenantes. La comédienne assure avoir "tout essayé", expliquant à ce sujet :

J'ai fait des exorcismes avec du sel et du feu. J'ai voyagé jusqu'à Bora Bora pour lui échapper. Je suis allée au Pérou, au Machu Picchu et j'ai suivi des cérémonies antiques de chaman pour me purifier.

La star pense avoir compris la raison pour laquelle Edith Piaf l’a suivie si longtemps. Elle ajoute ainsi :